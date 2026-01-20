Comment naviguer sur le site à l’aide des raccourcis clavier

Pour faciliter la navigation, il est possible d’utiliser les raccourcis clavier afin d’accéder rapidement aux chapitres et sections des pages, uniquement à l’aide du clavier.

Activation des raccourcis clavier

Microsoft Edge, Google Chrome, et Opera: appuyez sur Alt + [touche d’accès] .



. Mozilla Firefox: appuyez sur Alt + Maj + [touche d’accès] .

. Imprimer une page: il n’est pas nécessaire d’appuyer sur Alt ; utilisez la combinaison indiquée dans le tableau.

Une fois activés, les outils d’accessibilité restent disponibles sur chaque site visité, sans modifier l’affichage des images.

Raccourcis disponibles sur Plenitude

Fonction Combinaison de touches Imprimer la page CTRL+P Aller en haut de la page T

Attention: si votre touche d’accès est un chiffre, utilisez les touches numériques situées en haut du clavier et non celles du pavé numérique latéral.