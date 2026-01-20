ACCESSIBILITÉ
Que signifie l’accessibilité?
L’accessibilité d’un site web consiste à le rendre utilisable par tous, sans difficulté, en garantissant un accès simple à l’ensemble des contenus et services proposés. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d’éliminer différentes barrières, telles que :
La déclaration d’accessibilité et l’approche d’Eni Plenitude
Eni Plenitude s’engage, conformément à la loi italienne n° 4 du 9 janvier 2004, à rendre ses services et canaux numériques accessibles à tous, dans le respect des lignes directrices en matière d’accessibilité et d’inclusion. À cet effet, une révision progressive est en cours afin de corriger d’éventuelles erreurs d’accessibilité. Pour plus de détails sur les initiatives mises en place, il est possible de télécharger la déclaration d’accessibilité:
Déclaration d’accessibilité (format PDF)
Comment naviguer sur le site à l’aide des raccourcis clavier
Pour faciliter la navigation, il est possible d’utiliser les raccourcis clavier afin d’accéder rapidement aux chapitres et sections des pages, uniquement à l’aide du clavier.
Activation des raccourcis clavier
- Microsoft Edge, Google Chrome, et Opera: appuyez sur Alt + [touche d’accès].
- Mozilla Firefox: appuyez sur Alt + Maj + [touche d’accès].
- Imprimer une page: il n’est pas nécessaire d’appuyer sur Alt ; utilisez la combinaison indiquée dans le tableau.
Une fois activés, les outils d’accessibilité restent disponibles sur chaque site visité, sans modifier l’affichage des images.
Raccourcis disponibles sur Plenitude
|Fonction
|Combinaison de touches
|Imprimer la page
|CTRL+P
|Aller en haut de la page
|T
Attention: si votre touche d’accès est un chiffre, utilisez les touches numériques situées en haut du clavier et non celles du pavé numérique latéral.
Comment modifier les paramètres de navigation
Découvrez comment personnaliser les paramètres de navigation de votre navigateur afin de l’adapter à vos besoins. Modifiez les polices, les tailles, les couleurs ou simplifiez la navigation au clavier: chaque navigateur propose des options pour rendre l’expérience en ligne plus confortable et accessible. Vous trouverez ci-dessous les instructions pour les 4 navigateurs les plus utilisés.
Google Chrome
Navigation au clavier
- Activez la navigation au clavier en saisissant chrome://settings/accessibility dans la barre d’adresses.
- Utilisez TAB ou Maj + TAB pour vous déplacer entre les éléments interactifs.
Modifier les polices et les tailles
- Allez dans Menu > Paramètres > Apparence ou saisissez chrome://settings/appearance.
- Ajustez la taille de la police et le zoom de la page pour personnaliser l’affichage.
Personnaliser les couleurs et le contraste
- Utilisez des extensions comme Color Enhancer ou activez le mode sombre dans chrome://settings/theme.
- Pour un contraste élevé, activez la fonction « Forcer le mode sombre » dans chrome://flags.
Barre des favoris
- Allez dans Menu > Paramètres > Apparence > Afficher la barre des favoris pour l’activer ou la désactiver.
- Vous pouvez personnaliser les favoris pour un accès rapide aux sites.
Zoom et mode Lecture
- Zoom de la page: utilisez Ctrl + ou Ctrl - pour ajuster la taille.
- Mode Lecture: installez une extension comme Reader View pour obtenir un affichage simplifié.
Ressources supplémentaires
- Consultez l’assistance de Chrome pour plus d’options: Google Chrome Support.
Microsoft Edge
Navigation au clavier
- Utilisez TAB ou Maj + TAB pour vous déplacer entre les liens, images, menus et cadres.
- Vous pouvez naviguer entièrement sans souris en utilisant uniquement le clavier.
Modifier les polices et les tailles
- Allez dans Paramètres > Apparence.
- Modifiez la taille et le style des polices.
- Réglez le niveau de zoom global dans Paramètres > Apparence > Zoom.
Personnaliser les couleurs et le contraste
- Edge prend en charge le mode Contraste élevé: pour l’activer, allez dans Paramètres Windows > Accessibilité > Contraste élevé.
- Utilisez des thèmes sombres ou clairs via Paramètres > Apparence.
Barre des favoris
- Activez ou désactivez la barre des favoris dans Paramètres > Apparence > Afficher la barre des favoris.
- Configurez l’affichage: toujours, jamais ou uniquement dans un nouvel onglet.
Zoom et mode Lecture
- Zoom de la page: utilisez Ctrl + ou Ctrl -.
- Mode Lecture: cliquez sur l’icône du livre dans la barre d’adresses..
Ressources supplémentaires
- Consultez la page officielle: Microsoft Edge Support page.
Mozilla Firefox
Navigation au clavier
- Utilisez TAB ou Maj + TAB pour naviguer entre les liens, boutons et formulaires.
- Activez d’autres options via Menu > Paramètres > Accessibilité.
Modifier les polices et les tailles
- Allez dans Menu > Paramètres > Général > Langue et apparence > Polices et couleurs.
- Cliquez sur Avancé pour ignorer les polices imposées par les pages web.
Personnaliser les couleurs et le contraste
- Allez dans Menu > Paramètres > Général > Langue et apparence > Polices et couleurs > Couleurs.
- Décochez Autoriser les pages à choisir leurs propres couleurs.
Barre des favoris
- Allez dans Menu > Personnaliser la barre d’outils.
Zoom et mode Lecture
- Zoom: Ctrl + / Ctrl -.
- Mode Lecture: icône du livre dans la barre d’adresses..
Ressources supplémentaires
- Menu Aide o Mozilla Firefox Support.
Safari
Navigation au clavier
- Allez dans Safari > Préférences > Avancé et activez Appuyer sur Tab pour mettre en évidence chaque élément.
- Utilisez TAB ou Maj + TAB.
Modifier les polices et les tailles
- Activez Ne jamais utiliser de tailles de police inférieures à et définissez une taille minimale.
Personnaliser les couleurs et le contraste
- Utilisez le mode sombre ou le contraste élevé via les réglages macOS.
- Safari inherits these settings from the operating system.
Barre des favoris
- Affichage > Afficher la barre des favoris.
Zoom et mode Lecture
- Zoom: Cmd + / Cmd -.
- Lecture: icône AA.
Ressources supplémentaires
- Safari Support - Apple.
Problèmes de navigation?
Si vous rencontrez des difficultés d’accès aux contenus ou des problèmes de conformité aux principes d’accessibilité, contactez-nous à l’adresse suivante: accessibilita@eniplenitude.com.