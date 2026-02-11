Politique HSE

Nous opérons dans la production d’énergie à partir de sources renouvelables et dans la fourniture de services énergétiques à nos clients, en nous engageant de manière durable à respecter les plus hauts niveaux de sécurité, de santé et de protection de l’environnement.



La santé et la sécurité de nos employés, de nos partenaires commerciaux, des communautés dans lesquelles nous opérons, la protection de l’environnement et l’intégrité de nos installations de production sont des éléments prioritaires à chaque étape de nos activités.

Notre politique est guidée par les engagements suivants :