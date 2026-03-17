CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

Les présentes conditions générales d’utilisation (« Conditions ») régissent l’accès et l’utilisation du site www.corporate.eniplenitude.com (« Site ») par tout utilisateur en tant que visiteur (« Utilisateur »).

1.Informations générales

1.1. Le Site est géré par Plenitude S.p.A. Società benefit, société soumise à l’activité de direction et de coordination d’ENI S.p.A., dont le siège social est situé Via Giovanni Lorenzini 4, 20139 Milan (MI), inscrite au Registre des Entreprises de Milan-Monza-Brianza-Lodi, Code fiscal et TVA 12300020158, R.E.A. Milan n° 1544762 (« Plenitude »).

1.2. Le Site met à disposition des Utilisateurs divers contenus, comme précisé ci-après et définis ci-dessous. Le Site, ainsi que lesdits Contenus, sont fournis par Plenitude gratuitement et sans nécessité d’enregistrement.

2.Acceptation et modifications

2.1. En utilisant le Site, l’Utilisateur déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions ainsi que de la Politique de Confidentialité et en accepter l’intégralité. À défaut d’acceptation, l’Utilisateur est tenu de quitter le Site et de ne pas utiliser, en tout ou en partie, les contenus mis à disposition.

2.2. Plenitude se réserve le droit de modifier, à tout moment et à sa seule discrétion, le contenu des présentes Conditions et/ou de la Politique de Confidentialité, en informant les Utilisateurs par les moyens jugés appropriés. L’utilisation du Site postérieurement à cette communication vaut acceptation expresse des modifications.

3.Contenu et disponibilité du Sitey

3.1. Par l’intermédiaire du Site, Plenitude peut publier et/ou mettre à disposition des visiteurs des données, textes, documents, messages, liens, images, graphiques, photographies, vidéos et/ou tout autre contenu sélectionné à sa seule discrétion (« Contenus »).

3.2. Plenitude se réserve le droit de: (i) rendre le Site et/ou les Contenus accessibles selon ses propres modalités; (ii) supprimer, retirer et/ou modifier les Contenus à tout moment; (iii)modifier le Site, y compris ses interfaces graphiques et fonctionnalités; et (iv) suspendre, en tout ou en partie, la disponibilité du Site, y compris pour des opérations de maintenance. Dans les limites prévues par la loi, l’Utilisateur accepte expressément que Plenitude ne garantisse pas la continuité, le bon fonctionnement ou la disponibilité du Site et/ou des Contenus.

3.3. Plenitude ne garantit ni l’exactitude, ni l’exhaustivité, ni l’actualisation des Contenus.

4.Propriété intellectuelle et utilisation du Site

4.1. L’Utilisateur s’engage à utiliser le Site et les Contenus uniquement à des fins licites, dans le respect des lois en vigueur, des usages et des règles de diligence.

4.2. Les présentes Conditions ne confèrent à l’Utilisateur aucun droit de propriété sur le Site et/ou les Contenus, qui demeurent la propriété exclusive de Plenitude et/ou des tiers titulaires.

4.3. L’utilisation du Site et des Contenus est autorisée uniquement à des fins personnelles et non commerciales.

4.4. L’Utilisateur s’engage à ne pas contester, directement ou indirectement, la validité des droits de propriété intellectuelle de Plenitude.

4.5. Il est strictement interdit d’utiliser le Site pour diffuser des contenus:

portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle;

diffamatoires, discriminatoires ou menaçants;

pornographiques ou contraires aux bonnes mœurs;

contenant des virus, logiciels malveillants;

liés au spam, phishing ou activités analogues;

contraires aux lois en vigueur.

5.Liens

5.1. Plenitude peut fournir des liens vers des sites tiers, sans être responsable de leur contenu ni des produits ou services qui y sont proposés.

6.Responsabilité et indemnisation

6.1. L’Utilisateur s’engage à indemniser Plenitude pour tout dommage résultant de la violation des présentes Conditions.

7.Droit applicable et juridiction compétente

7.1. Les présentes Conditions sont régies par le droit italien.

7.2. Tout litige relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de Milan.

8.Communications

8.1. Les communications peuvent être effectuées par e-mail ou via le Site.

8.2. Coordonnées:

Plenitude S.p.A. Società benefit

Via Giovanni Lorenzini, 4

20139 Milan (MI)

(PEC): eniplenitude@pec.eniplenitude.com

9.Couverture des analystes

9.1. Les avis, estimations ou prévisions publiés sur le Site sont de nature strictement personnelle et ne représentent pas les opinions officielles de Plenitude.

10.Agences de notation

10.1. Les notations ne constituent pas une recommandation d’achat, de vente ou de conservation d’instruments financiers.

11.Dispositions finales

11.1. Les présentes Conditions constituent l’intégralité de l’accord.

11.2. La nullité d’une clause n’affecte pas la validité des autres.

11.3. Toute tolérance ne constitue pas une renonciation aux droits de Plenitude.