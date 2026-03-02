Declaração de acessibilidade e compromisso da Eni Plenitude

A Eni Plenitude compromete-se, em conformidade com a Lei italiana n.º 4 de 9 de janeiro de 2004, a tornar os seus serviços e canais digitais acessíveis a todos, respeitando as diretrizes em matéria de acessibilidade e inclusão. Está atualmente em curso uma revisão progressiva para corrigir eventuais problemas de acessibilidade.