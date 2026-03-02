ACESSIBILIDADE

O que se entende por acessibilidade?

A acessibilidade de um site consiste em torná-lo utilizável por qualquer pessoa, sem dificuldades, garantindo um acesso simples a todos os conteúdos e serviços oferecidos. Para alcançar este objetivo, é necessário eliminar diversas barreiras, como por exemplo:

  • Cores

    Escolha adequada das cores para facilitar a legibilidade.

  • Textos

    Dimensões adequadas dos textos para uma leitura mais confortável.

  • Linguagem

    Linguagem simples e clara para uma melhor compreensão.

  • Tecnologias de assistência

    Compatibilidade com as tecnologias de assistência mais utilizadas.

Declaração de acessibilidade e compromisso da Eni Plenitude

A Eni Plenitude compromete-se, em conformidade com a Lei italiana n.º 4 de 9 de janeiro de 2004, a tornar os seus serviços e canais digitais acessíveis a todos, respeitando as diretrizes em matéria de acessibilidade e inclusão. Está atualmente em curso uma revisão progressiva para corrigir eventuais problemas de acessibilidade.

Navegação através de atalhos de teclado

  • Microsoft Edge, Google Chrome, et Opera: appuyez sur Alt + [tecla de acesso]
  • Mozilla Firefox: appuyez sur Alt + Shift + [tecla de acesso].
  • Imprimir uma página: não é necessário premir Alt; utilize a combinação indicada na tabela.

Uma vez ativadas, as ferramentas de acessibilidade permanecem disponíveis em todos os sites visitados, sem alterar a visualização das imagens.

Atalhos disponíveis:

FunçãoTecla de acesso/Combinação de teclas
Imprimir a páginaCTRL+P
Ir para o topo da páginaT

Navegação por navegador

Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Safari oferecem opções para personalizar:

GOOGLE CHROME
MICROSOFT EDGE
MOZILLA FIREFOX
SAFARI

Google Chrome

  • o tamanho da fonte,
  • as cores,
  • o contraste,
  • o zoom,
  • a navegação por teclado,
  • o modo de leitura simplificada.

Microsoft Edge

  • o tamanho da fonte,
  • as cores,
  • o contraste,
  • o zoom,
  • a navegação por teclado,
  • o modo de leitura simplificada.

Mozilla Firefox

  • o tamanho da fonte,
  • as cores,
  • o contraste,
  • o zoom,
  • a navegação por teclado,
  • o modo de leitura simplificada.

Safari

  • o tamanho da fonte,
  • as cores,
  • o contraste,
  • o zoom,
  • a navegação por teclado,
  • o modo de leitura simplificada.

Problemas de navegação?

Se tiver dificuldades no acesso aos conteúdos ou detetar problemas de conformidade com os princípios de acessibilidade, pode contactar-nos através do seguinte endereço: accessibilita@eniplenitude.com