ACESSIBILIDADE
O que se entende por acessibilidade?
A acessibilidade de um site consiste em torná-lo utilizável por qualquer pessoa, sem dificuldades, garantindo um acesso simples a todos os conteúdos e serviços oferecidos. Para alcançar este objetivo, é necessário eliminar diversas barreiras, como por exemplo:
Declaração de acessibilidade e compromisso da Eni Plenitude
A Eni Plenitude compromete-se, em conformidade com a Lei italiana n.º 4 de 9 de janeiro de 2004, a tornar os seus serviços e canais digitais acessíveis a todos, respeitando as diretrizes em matéria de acessibilidade e inclusão. Está atualmente em curso uma revisão progressiva para corrigir eventuais problemas de acessibilidade.
Navegação através de atalhos de teclado
- Microsoft Edge, Google Chrome, et Opera: appuyez sur Alt + [tecla de acesso].
- Mozilla Firefox: appuyez sur Alt + Shift + [tecla de acesso].
- Imprimir uma página: não é necessário premir Alt; utilize a combinação indicada na tabela.
Uma vez ativadas, as ferramentas de acessibilidade permanecem disponíveis em todos os sites visitados, sem alterar a visualização das imagens.
Atalhos disponíveis:
|Função
|Tecla de acesso/Combinação de teclas
|Imprimir a página
|CTRL+P
|Ir para o topo da página
|T
Navegação por navegador
Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Safari oferecem opções para personalizar:
Google Chrome
- o tamanho da fonte,
- as cores,
- o contraste,
- o zoom,
- a navegação por teclado,
- o modo de leitura simplificada.
Microsoft Edge
- o tamanho da fonte,
- as cores,
- o contraste,
- o zoom,
- a navegação por teclado,
- o modo de leitura simplificada.
Mozilla Firefox
- o tamanho da fonte,
- as cores,
- o contraste,
- o zoom,
- a navegação por teclado,
- o modo de leitura simplificada.
Safari
- o tamanho da fonte,
- as cores,
- o contraste,
- o zoom,
- a navegação por teclado,
- o modo de leitura simplificada.
Problemas de navegação?
Se tiver dificuldades no acesso aos conteúdos ou detetar problemas de conformidade com os princípios de acessibilidade, pode contactar-nos através do seguinte endereço: accessibilita@eniplenitude.com