Política HSE

Atuamos na produção de energia a partir de fontes renováveis e na prestação de serviços energéticos aos nossos clientes, comprometendo-nos de forma sustentável a respeitar os mais elevados níveis de segurança, saúde e proteção do ambiente.

A saúde e a segurança dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros comerciais, das comunidades em que operamos, a proteção do ambiente e a integridade das nossas instalações produtivas são elementos prioritários em todas as fases das nossas atividades.

A nossa política é orientada pelos seguintes compromissos: