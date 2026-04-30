Política HSE
Atuamos na produção de energia a partir de fontes renováveis e na prestação de serviços energéticos aos nossos clientes, comprometendo-nos de forma sustentável a respeitar os mais elevados níveis de segurança, saúde e proteção do ambiente.
A saúde e a segurança dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros comerciais, das comunidades em que operamos, a proteção do ambiente e a integridade das nossas instalações produtivas são elementos prioritários em todas as fases das nossas atividades.
A nossa política é orientada pelos seguintes compromissos:
Compromisso com a Saúde e a Segurança
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Prevenção em primeiro lugar
A segurança é responsabilidade de todos. Exigimos que cada membro da nossa equipa esteja ativamente envolvido na prevenção de incidentes e acidentes através da identificação, comunicação e mitigação dos riscos em cada atividade. Além disso, a Plenitude compromete-se a proteger a saúde, a segurança e a integridade psicofísica das pessoas e dos parceiros, garantindo a sua integridade, bem como a dos ativos, também através de campanhas e iniciativas específicas.
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Formação e sensibilização
Fornecemos formação adequada e contínua a cada uma das nossas pessoas com o objetivo de tornar todos competentes na execução das suas atividades de forma segura. Promovemos a sensibilização para os riscos e para as melhores práticas para os mitigar, através de programas de informação e sensibilização.
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Compromisso com o Ambiente
Esta política reflete o nosso compromisso com um futuro sustentável e próspero, com o desenvolvimento e a disseminação de soluções energéticas que melhorem a vida das pessoas e preservem o nosso planeta.