Política HSE

Atuamos na produção de energia a partir de fontes renováveis e na prestação de serviços energéticos aos nossos clientes, comprometendo-nos de forma sustentável a respeitar os mais elevados níveis de segurança, saúde e proteção do ambiente.

A saúde e a segurança dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros comerciais, das comunidades em que operamos, a proteção do ambiente e a integridade das nossas instalações produtivas são elementos prioritários em todas as fases das nossas atividades.

A nossa política é orientada pelos seguintes compromissos:

Compromisso com a Saúde e a Segurança

  • Prevenção em primeiro lugar

    A segurança é responsabilidade de todos. Exigimos que cada membro da nossa equipa esteja ativamente envolvido na prevenção de incidentes e acidentes através da identificação, comunicação e mitigação dos riscos em cada atividade. Além disso, a Plenitude compromete-se a proteger a saúde, a segurança e a integridade psicofísica das pessoas e dos parceiros, garantindo a sua integridade, bem como a dos ativos, também através de campanhas e iniciativas específicas.

  • Formação e sensibilização

    Fornecemos formação adequada e contínua a cada uma das nossas pessoas com o objetivo de tornar todos competentes na execução das suas atividades de forma segura. Promovemos a sensibilização para os riscos e para as melhores práticas para os mitigar, através de programas de informação e sensibilização.

  • Regras e normas

    Comprometemo-nos a respeitar e a cumprir rigorosamente as leis, regulamentos e normas internacionais de saúde e segurança aplicáveis em cada região onde operamos.

Compromisso com o Ambiente

  • Sustentabilidade ambiental

    Acreditamos numa transição justa e sustentável. Comprometemo-nos a minimizar o impacto ambiental das nossas atividades, promovendo a utilização responsável dos recursos e a proteção da biodiversidade através de práticas de gestão sustentável.

  • Eficiência energética

    Promovemos a eficiência energética e a utilização responsável dos recursos energéticos nas nossas instalações e nas nossas operações.

  • Inovação tecnológica

    Desenvolvemos e implementamos soluções inovadoras no domínio das energias renováveis, orientando ativamente o percurso da transição energética.

Esta política reflete o nosso compromisso com um futuro sustentável e próspero, com o desenvolvimento e a disseminação de soluções energéticas que melhorem a vida das pessoas e preservem o nosso planeta.