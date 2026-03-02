Junto com o Banco dell'energia para combater a pobreza energética

Como uma Corporação Beneficente, estamos comprometidos em criar valor compartilhado para as comunidades e territórios onde atuamos, inclusive por meio de iniciativas que promovam a inclusão social e o combate à pobreza educacional e energética. Nesse sentido, compartilhamos plenamente os valores promovidos pela Fondazione Banco dell'Energia, uma Organização Filantrópica , e sua missão de garantir acesso inclusivo e sustentável à energia para famílias em dificuldades econômicas e sociais. A assinatura do Manifesto "Juntos para Combater a Pobreza Energética" e a integração ao Conselho de Administração da Fondazione Banco dell'Energia confirmam o nosso compromisso com esta área.

  • “A colaboração com o Banco dell'energia é mais um passo importante na trajetória da Plenitude como Corporação Beneficente. Apoiar as iniciativas da Fundação confirma ainda mais o nosso compromisso em ajudar a combater a pobreza energética, promovendo soluções inovadoras voltadas à redução do consumo e à promoção da gestão coletiva de energia.”

  • Stefano Goberti - CEO da Plenitude

Áreas de intervenção

As iniciativas que apoiamos em conjunto com o Banco dell'energia dizem respeito principalmente a estas áreas:

Apoio financeiro e eficiência energética

Estes projetos visam apoiar famílias e indivíduos em dificuldades económicas e sociais, bem como organizações do terceiro setor em todo o país. Especificamente, as medidas de apoio incluem auxílio financeiro para o pagamento de contas de energia emitidas por qualquer fornecedor, a substituição de lâmpadas e eletrodomésticos antigos por novos e energeticamente eficientes, e a formação de Tutores de Energia Doméstica (TEDs) para ajudar os beneficiários a reduzir os custos futuros das contas através de programas de conscientização e economia de energia.

SAIBA MAIS

Criação de Comunidades de Energia Renovável e Solidária (CERS)

As Comunidades de Energia Renovável e Solidária (CERS) promovem a produção e o uso de energia a partir de fontes renováveis, garantindo acesso equitativo, incentivando a inclusão social e fomentando a sustentabilidade urbana. Os beneficiários incluem associações , organizações do terceiro setor e famílias vulneráveis . Desde 2023, em colaboração com diversas associações, em particular a Fondazione Con il Sud, contribuímos para a criação da CER un posto anche per te , da La Cittadella Energetica , da CERtamente Insieme e da Comunidade de Energia e Solidariedade Casa del Fanciullo .

Mas o que é uma Comunidade de Energia Renovável?
Descubra conosco assistindo ao vídeo!

  

Assista ao vídeo

Muitos projetos, uma energia única

Abaixo estão os projetos que apoiamos sob a égide de "Apoio económico e eficiência energética":

Mudança + Mudança de aparelhos que consomem muita energia

O projeto , fruto de uma colaboração com a Cruz Vermelha Italiana (CRI) , visa apoiar mais de 750 famílias em situação de vulnerabilidade económica e social na compra de eletrodomésticos de última geração , oferecendo assistência dedicada ao transporte, instalação e coleta de eletrodomésticos antigos. A iniciativa atua em 10 municípios italianos (Benevento, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Civitavecchia, Giaveno, Giulianova, Lecce, Ronciglione-Sutri e Sesto San Giovanni) e conta com a participação de 40 voluntários da CRI treinados para acompanhar os beneficiários em programas de educação para economia de energia .

Todas as casas são iluminadas

200 famílias estão envolvidas no projeto em colaboração com a Fundação Ernesto Pellegrini e o Fundo Comunitário Giambellino Lorenteggio (MI), que inclui:

  • Apoio direto às famílias

    através do pagamento de contas e da compra de aparelhos e lâmpadas de baixo consumo de energia.

  • Treinamento de 20 operadores

    sobre o tema de economia e eficiência energética e sobre a qualificação como Tutor de Energia Doméstica.

  • Sensibilização para a poupança de energia

    através de encontros com os moradores do bairro Giambellino Lorenteggio.

  • Eficiência energética

    com uma intervenção dedicada na sede do Laboratório de Bairro.

Energia nos Subúrbios - Nápoles e Turim

"Energia nos Subúrbios" é uma iniciativa que visa apoiar 200 famílias em situação de pobreza energética, residentes nos subúrbios de Nápoles e Turim. O projeto, implementado em colaboração com a Società San Vincenzo de Paoli, prevê o pagamento de contas de energia emitidas por qualquer fornecedor, o lançamento de programas educativos sobre economia de energia liderados pelo TED (Tutores para Energia Doméstica) e intervenções de eficiência energética através da substituição de aparelhos com alto consumo de energia por aparelhos de alta eficiência, reduzindo assim os custos futuros com as contas.

Energia Consciente: Saiba Como é que Consome

Em colaboração com a Sociedade de São Vicente de Paulo, apoiamos o projeto "Energia Consciente" nos municípios de Como, Appiano Gentile e Morbegno, envolvendo aproximadamente 240 famílias . Especificamente, a iniciativa visa:

  • Aumentar a conscientização sobre o consumo de energia e facilitar o acesso a ferramentas e caminhos de eficiência energética.

  • Apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade económica e social no pagamento de contas de energia e identificar soluções de eficiência energética.

Grupo de pessoas sorrindo