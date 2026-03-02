Junto com o Banco dell'energia para combater a pobreza energética

Como uma Corporação Beneficente, estamos comprometidos em criar valor compartilhado para as comunidades e territórios onde atuamos, inclusive por meio de iniciativas que promovam a inclusão social e o combate à pobreza educacional e energética. Nesse sentido, compartilhamos plenamente os valores promovidos pela Fondazione Banco dell'Energia, uma Organização Filantrópica , e sua missão de garantir acesso inclusivo e sustentável à energia para famílias em dificuldades econômicas e sociais. A assinatura do Manifesto "Juntos para Combater a Pobreza Energética" e a integração ao Conselho de Administração da Fondazione Banco dell'Energia confirmam o nosso compromisso com esta área.