Apoio financeiro e eficiência energética
Estes projetos visam apoiar famílias e indivíduos em dificuldades económicas e sociais, bem como organizações do terceiro setor em todo o país. Especificamente, as medidas de apoio incluem auxílio financeiro para o pagamento de contas de energia emitidas por qualquer fornecedor, a substituição de lâmpadas e eletrodomésticos antigos por novos e energeticamente eficientes, e a formação de Tutores de Energia Doméstica (TEDs) para ajudar os beneficiários a reduzir os custos futuros das contas através de programas de conscientização e economia de energia.SAIBA MAIS