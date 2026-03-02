Open-es, a iniciativa para a sustentabilidade de todo o ecossistema
Na Plenitude, estamos comprometidos em promover o desenvolvimento sustentável da cadeia de fornecimento envolvendo e apoiando os nossos fornecedores com iniciativas e ferramentas concretas.
Avaliamos o perfil ESG dos nossos fornecedores em todas as etapas do nosso processo, desde a seleção e qualificação até aos procedimentos de compra, inclusive através do Open-es ,a plataforma digital que acompanha as empresas numa jornada de mensuração e crescimento nas dimensões da sustentabilidade.
O que é Open-es?
O Open-es é um ecossistema aberto e colaborativo que reúne os setores industrial, financeiro e institucional para promover, por meio de uma plataforma digital, o crescimento e a transformação do cenário empresarial em torno da sustentabilidade. A Eni lançou esta aliança com o Boston Consulting Group e o Google Cloud no início de 2021 e, desde então, uniu-se como parceiras a grandes empresas italianas e internacionais, como Snam, Accenture, IVECO Group, Saipem, Autostrade per l'Italia, Unicredit, KPMG, Baker Hughes, Engineering, Kuwait, Rina, WeBuild, illimity Bank, Techedge , ESG European Institute, Luiss Business School e SDA Bocconi. Graças à abordagem aberta e orientada para a cadeia de valor da iniciativa , a Open-es já conta com mais de 11.500 membros, uma verdadeira comunidade que visa contribuir para o crescimento sustentável de todo o ecossistema por meio da discussão, da colaboração e da identificação de ações prioritárias.
Com um cadastro simples e gratuito na plataforma, as empresas têm acesso a um modelo de avaliação transparente, baseado em métricas padronizadas e versáteis, abrangendo todos os setores e modelos de negócio (Stakeholder Capitalism Métrica (definida pelo Conselho Empresarial Internacional do Fórum Económico Mundial em setembro de 2020). Trata-se de um processo guiado que permite a todas as empresas criar e atualizar seu perfil ESG sem duplicação, compartilhar seus dados e informações de sustentabilidade com clientes e outras partes interessadas, acessar benchmarks do setor para se comparar com empresas similares e identificar ações prioritárias a serem implementadas para crescer e aprimorar seu posicionamento.
O Open-es também permite que funções de Compras, bem como Bancos e Seguradoras envolvam seus fornecedores e/ou clientes , oferecendo-lhes uma ferramenta única para medir o seu desempenho de sustentabilidade e iniciar um caminho de desenvolvimento sustentável.
Todos os líderes da cadeia de valor que desejam envolver-se e incentivar melhorias na sua cadeia de valor podem encontrar estatísticas e relatórios detalhados no Open-es para analisar e comparar o desempenho ESG de sua cadeia de valor e integrá-los em seus processos de tomada de decisão.
A Open-es tem como objetivo estimular e apoiar uma transformação que envolva todas as realidades, incentivando a colaboração entre diferentes setores e oferecendo um leque muito amplo de possibilidades e soluções com uma abordagem inovadora, simples e intuitiva.
Nesse sentido, dentro da plataforma Development Hub, estão disponíveis inúmeros serviços e produtos oferecidos na área ESG , incluindo serviços de eficiência energética também disponibilizados pelo grupo Plenitude .
Além disso, em linha com os valores de partilha, colaboração e crescimento sustentável que distinguem a plataforma, as empresas podem participar no “ Open-es ESG Competencies ”, uma série de eventos gratuitos para aumentar o conhecimento ESG das empresas e dos seus colaboradores.
Os eventos são abertos a toda a Comunidade e proporcionam uma oportunidade de debate com especialistas do setor sobre aspectos específicos das questões ESG, como o Cálculo de Emissões de CO₂, o Relatório de Sustentabilidade, Certificações ESG, Oportunidades e Objetivos do PNRR, ESG e as relações entre Bancos e Empresas, Sustentabilidade Social e Governança, Gestão de Fornecedores e muitos outros temas-chave para um negócio moderno.
Para a Plenitude, o Open-es representa um passo importante para fortalecer o engajamento e o envolvimento em questões ESG não apenas entre fornecedores, mas também entre clientes empresariais , que por sua vez têm a oportunidade de se automensurar, ter acesso a planos de desenvolvimento e implementar ações de melhoria em dimensões de sustentabilidade, dando vida a um ecossistema colaborativo e virtuoso , que visa envolver todos os stakeholders .
A criação deste ecossistema permite uma ampla conscientização sobre sustentabilidade ao longo de toda a cadeia de valor , criando sinergias e oportunidades para todo o sistema empresarial.