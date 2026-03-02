Com um cadastro simples e gratuito na plataforma, as empresas têm acesso a um modelo de avaliação transparente, baseado em métricas padronizadas e versáteis, abrangendo todos os setores e modelos de negócio (Stakeholder Capitalism Métrica (definida pelo Conselho Empresarial Internacional do Fórum Económico Mundial em setembro de 2020). Trata-se de um processo guiado que permite a todas as empresas criar e atualizar seu perfil ESG sem duplicação, compartilhar seus dados e informações de sustentabilidade com clientes e outras partes interessadas, acessar benchmarks do setor para se comparar com empresas similares e identificar ações prioritárias a serem implementadas para crescer e aprimorar seu posicionamento.

O Open-es também permite que funções de Compras, bem como Bancos e Seguradoras envolvam seus fornecedores e/ou clientes , oferecendo-lhes uma ferramenta única para medir o seu desempenho de sustentabilidade e iniciar um caminho de desenvolvimento sustentável.

Todos os líderes da cadeia de valor que desejam envolver-se e incentivar melhorias na sua cadeia de valor podem encontrar estatísticas e relatórios detalhados no Open-es para analisar e comparar o desempenho ESG de sua cadeia de valor e integrá-los em seus processos de tomada de decisão.