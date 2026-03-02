Quanto mais sei,
menos consumo
O projeto em detalhes
Com o projeto "Quanto Mais Sei, Menos Consumo ", a Plenitude visa disseminar e promover a cultura do uso sustentável de energia através da inovação digital e da educação sobre o uso de ferramentas digitais entre alunos e professores do ensino fundamental. O projeto, em colaboração com a FEEM (Fundação Eni Enrico Mattei), a Eniscuola e a ANP (Associação Nacional de Gestores Públicos e Profissionais do Ensino Médio, anteriormente Associação Nacional de Diretores), envolveu 27 escolas em nove regiões italianas durante o ano letivo de 2023/2024 , através de programas de formação especialmente elaborados sobre inovação digital (da codificação básica à programação Arduino) e sustentabilidade energética (do uso eficiente de recursos à mobilidade elétrica, da sustentabilidade à ética digital), com uma abordagem sociopedagógica para STEAM, pensamento computacional, codificação e robótica básica.
Utilizando uma linguagem multimédia que combina a realidade com digital, habilidades computacionais, design de algoritmos e programação Arduino, os jovens alunos criaram um jogo chamado EcoGioco , que aborda questões de sustentabilidade energética. No final do programa, as turmas participantes produzirão vídeos curtos descrevendo o que realizaram ao longo do período de formação, com o objetivo de desenvolver um Manifesto sobre Educação em Energia Sustentável .
O projeto visa atingir alguns objetivos importantes durante o ano letivo, incluindo:
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Capacitar professores e alunos nos temas de digitalização e sustentabilidade ambiental através de atividades de robótica educacional.
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Promover iniciativas e intervenções experimentais através da plataforma multimédia do projeto, que oferece uma variedade de conteúdo sobre questões de sustentabilidade energética .
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Aumentar o conhecimento de professores e alunos sobre questões energéticas, como a importância da eficiência energética e o uso consciente dos recursos.
Uma iniciativa em constante crescimento
No ano letivo de 2022/2023 , o programa envolveu diversas regiões italianas, incluindo Piemonte , Toscana , Lácio , Puglia , Sicília e Sardenha . As províncias e cidades envolvidas foram principalmente Turim, Florença, Roma, Bari, Palermo, Cagliari e o sul da Sardenha. Nesse contexto, 17 escolas foram ativadas, acolhendo um total de 952 alunos , incluindo 496 meninas e 456 meninos. O corpo docente também era composto por 16 diretores e 73 professores .
No ano letivo seguinte, 2023/2024 , o projeto expandiu o seu escopo para incluir Lombardia , Campânia e Basilicata , para um total de nove regiões . O número de províncias envolvidas aumentou, incluindo Milão, Nápoles, Foggia, Potenza e Messina, além das já presentes. O número de escolas ativadas aumentou para 27 , com um aumento significativo de alunos , que chegaram a 1.898 , divididos em 1.063 meninas e 835 meninos. O número de professores também cresceu, subindo para 27 diretores de escola e 201 professores .