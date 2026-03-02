O projeto em detalhes

Com o projeto "Quanto Mais Sei, Menos Consumo ", a Plenitude visa disseminar e promover a cultura do uso sustentável de energia através da inovação digital e da educação sobre o uso de ferramentas digitais entre alunos e professores do ensino fundamental. O projeto, em colaboração com a FEEM (Fundação Eni Enrico Mattei), a Eniscuola e a ANP (Associação Nacional de Gestores Públicos e Profissionais do Ensino Médio, anteriormente Associação Nacional de Diretores), envolveu 27 escolas em nove regiões italianas durante o ano letivo de 2023/2024 , através de programas de formação especialmente elaborados sobre inovação digital (da codificação básica à programação Arduino) e sustentabilidade energética (do uso eficiente de recursos à mobilidade elétrica, da sustentabilidade à ética digital), com uma abordagem sociopedagógica para STEAM, pensamento computacional, codificação e robótica básica.

Utilizando uma linguagem multimédia que combina a realidade com digital, habilidades computacionais, design de algoritmos e programação Arduino, os jovens alunos criaram um jogo chamado EcoGioco , que aborda questões de sustentabilidade energética. No final do programa, as turmas participantes produzirão vídeos curtos descrevendo o que realizaram ao longo do período de formação, com o objetivo de desenvolver um Manifesto sobre Educação em Energia Sustentável .

O projeto visa atingir alguns objetivos importantes durante o ano letivo, incluindo: