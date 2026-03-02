Renováveis

Neste país, contamos com uma capacidade instalada cerca de 0,2 GW de fontes renováveis. Em linha com a nossa estratégia de redução de emissões de CO₂, construímos em 2020 e 2022 os parques eólicos Badamsha 1 e 2, com 48 MW cada, totalizando 96 MW. Juntos, produzem cerca de 395 GWh de eletricidade por ano.

Outro investimento importante foi concluído em 2023 com a primeira central fotovoltaica da Plenitude Arm Wind no país, localizada em Shaulder, com uma capacidade de 50 MW e produção anual estimada em 90 GWh. A instalação cobre 100 hectares, com mais de 93.000 painéis solares, ligada à rede elétrica local por meio de uma linha aérea de 7,5 km.

Na região de Mangystau, em Zhanaozen, entrou em operação em setembro de 2025 uma usina fotovoltaica de 50 MW, com mais de 80.000 painéis instalados numa área de cerca de 80 hectares. A iniciativa faz parte de um projeto mais amplo e inovador desenvolvido pela Eni e pela KazMunayGas para a construção de uma central elétrica híbrida de 247 MW, capaz de integrar energia solar, eólica e a gás. O início da operação do parque solar — do qual a Plenitude detém 51% da propriedade, equivalente a 25,5 MW, enquanto a KazMunayGas possui a participação restante — demonstra a sinergia entre competências internacionais e o compromisso local, oferecendo uma contribuição concreta para a transição energética e para o desenvolvimento econômico