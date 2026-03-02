Muitas ações, um objetivo comum: a transição energética
Todos os dias colocamos toda a nossa experiência ao serviço deste objetivo.
Neste país, estamos presentes com duas centrais eólicas na região de Aktobe e uma central fotovoltaica na região de Turkistan. Também estamos comprometidos com o desenvolvimento de projetos de geração de energia a partir de fontes renováveis e investimos em novas tecnologias.
Neste país, contamos com uma capacidade instalada cerca de 0,2 GW de fontes renováveis. Em linha com a nossa estratégia de redução de emissões de CO₂, construímos em 2020 e 2022 os parques eólicos Badamsha 1 e 2, com 48 MW cada, totalizando 96 MW. Juntos, produzem cerca de 395 GWh de eletricidade por ano.
Outro investimento importante foi concluído em 2023 com a primeira central fotovoltaica da Plenitude Arm Wind no país, localizada em Shaulder, com uma capacidade de 50 MW e produção anual estimada em 90 GWh. A instalação cobre 100 hectares, com mais de 93.000 painéis solares, ligada à rede elétrica local por meio de uma linha aérea de 7,5 km.
Na região de Mangystau, em Zhanaozen, entrou em operação em setembro de 2025 uma usina fotovoltaica de 50 MW, com mais de 80.000 painéis instalados numa área de cerca de 80 hectares. A iniciativa faz parte de um projeto mais amplo e inovador desenvolvido pela Eni e pela KazMunayGas para a construção de uma central elétrica híbrida de 247 MW, capaz de integrar energia solar, eólica e a gás. O início da operação do parque solar — do qual a Plenitude detém 51% da propriedade, equivalente a 25,5 MW, enquanto a KazMunayGas possui a participação restante — demonstra a sinergia entre competências internacionais e o compromisso local, oferecendo uma contribuição concreta para a transição energética e para o desenvolvimento econômico
A Plenitude, em conjunto com a Eni e a KMG, doou à administração municipal de Zhanaozen (Cazaquistão) duas ambulâncias equipadas com sistemas de reanimação e um inva-táxi* de última geração. Os veículos, dotados dos equipamentos mais modernos, serão destinados, respetivamente, à Estação de Emergência de Ambulâncias da cidade de Zhanaozen e ao Departamento de Emprego e Programas Sociais da Cidade de Zhanaozen.
A doação insere-se no programa de sustentabilidade previsto pelas Sociedades como parte integrante do projeto de construção da central híbrida de 247 MW em Mangystau, que combina a produção de energia solar (50 MW), eólica (77 MW) e a gás (120 MW), com o objetivo de fornecer também energia proveniente de fontes renováveis às principais empresas industriais da região. Em setembro de 2025, a central solar entrou em operação.
*Minivans especialmente concebidas para passageiros com deficiência
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