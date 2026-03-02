Muitas ações, um objetivo comum: a transição energética
Todos os dias colocamos toda a nossa experiência ao serviço deste objetivo.
Estamos presentes no mercado da energia neste país através da empresa Adriaplin doo, fundada em 1994, com a qual oferecemos uma gama completa de serviços ligados à venda de soluções energéticas, sempre orientadas para satisfazer as necessidades dos nossos clientes e respeitar os recursos do território.
Dados atualizados a dezembro de 2025.
Neste setor, dedicamo-nos à venda de gás natural e soluções energéticas. Também realizamos a manutenção da rede de gasodutos, com inovações e melhorias constantes. O nosso objetivo é oferecer aos nossos clientes soluções energéticas de qualidade e eficientes.
Na área da mobilidade elétrica, estamos a reforçar os nossos serviços de carregamento para veículos elétricos, garantindo maior cobertura e eficiência.
Estamos ativamente empenhados em apoiar vítimas de violência doméstica, em colaboração com o CSD Južna Primorska, um dos 16 Centros de Assistência Social da Eslovénia. Desde 2012, o programa social "Casa Segura Kras" oferece abrigo, apoio psicológico e assistência a mulheres e crianças vítimas de violência. Até hoje, o centro acolheu um total de 329 pessoas: 163 mulheres e 166 crianças.
Todos os dias colocamos toda a nossa experiência ao serviço deste objetivo.