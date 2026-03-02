Projeto Casa Segura Kras

Estamos ativamente empenhados em apoiar vítimas de violência doméstica, em colaboração com o CSD Južna Primorska, um dos 16 Centros de Assistência Social da Eslovénia. Desde 2012, o programa social "Casa Segura Kras" oferece abrigo, apoio psicológico e assistência a mulheres e crianças vítimas de violência. Até hoje, o centro acolheu um total de 329 pessoas: 163 mulheres e 166 crianças.