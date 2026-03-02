Renováveis

Com as nossas instalações fotovoltaicas e de armazenamento, contamos com 1,7 GW de capacidade total instalada, distribuída por mais de 20 centrais em mais de 5 estados. Isto confirma o nosso compromisso com a energia proveniente de fontes renováveis.

Concluímos também a construção da central Guajillo, localizada no condado de Webb, no sudoeste do Texas. É o maior sistema de armazenamento em baterias que desenvolvemos até agora: com uma capacidade de 200 MW, encontra-se próximo do parque solar Corazon Solar Farm, permitindo assim uma utilização mais eficiente dos recursos e da energia, contribuindo para tornar a rede elétrica regional mais estável e eficiente.