O nosso compromisso nos Estados Unidos

Como operamos

Neste país, trabalhamos com uma equipa de mais de 20 pessoas, concentrando as nossas atividades no desenvolvimento de fontes de energia renovável. Estamos a consolidar a nossa presença neste mercado: os Estados Unidos são uma área estratégica para a indústria energética e estamos a desenvolver novas centrais em colaboração ativa com empresas do setor.

Renováveis

Com as nossas instalações fotovoltaicas e de armazenamento, contamos com 1,7 GW de capacidade total instalada, distribuída por mais de 20 centrais em mais de 5 estados. Isto confirma o nosso compromisso com a energia proveniente de fontes renováveis.
Concluímos também a construção da central Guajillo, localizada no condado de Webb, no sudoeste do Texas. É o maior sistema de armazenamento em baterias que desenvolvemos até agora: com uma capacidade de 200 MW, encontra-se próximo do parque solar Corazon Solar Farm, permitindo assim uma utilização mais eficiente dos recursos e da energia, contribuindo para tornar a rede elétrica regional mais estável e eficiente.

Explora no mapa as nossas centrais mais relevantes. Clica para navegar.

  • Fotovoltaico

  • Eólico

  • Armazenamento