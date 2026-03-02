Neste setor, além da comercialização de produtos, oferecemos também serviços de assistência e cuidamos do fornecimento de eletricidade, gás natural e soluções de eficiência energética para ajudar a otimizar o consumo dos nossos clientes.
Dirigimo-nos tanto a consumidores privados como a empresas, desde artesãos a PME, garantindo ofertas competitivas no mercado. Estão disponíveis opções de tarifas indexadas, fixas, de diferentes durações, bem como ofertas de eletricidade certificada produzida a partir de fontes renováveis através de garantias de origem.
Trabalhamos constantemente para expandir o nosso portfólio, ampliando a nossa gama de produtos e serviços para satisfazer as necessidades dos nossos clientes.