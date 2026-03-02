Como operamos

Neste país, a nossa atividade concentra-se principalmente na venda de energia com produtos e serviços pensados para as necessidades de particulares e empresas, através de ofertas atentas aos desenvolvimentos do setor, para garantir a melhor eficiência e qualidade no mercado.

Com os serviços On The Road da Plenitude, também estamos envolvidos no setor da mobilidade elétrica e comprometemo-nos com a instalação de pontos de carregamento para veículos elétricos.

Através da Plenitude Renewables France também cuidamos da produção de energia a partir de fontes renováveis, contribuindo assim para o percurso da transição energética em conformidade com a estratégia de redução das emissões de CO 2 .

Em março de 2026 foi assinado um acordo com Methagora, desenvolvedor de soluções para biometano e fornecedor de gás, que nos permitirá abastecer-nos durante 15 anos com cerca de 50 GWh de biometano por ano, provenientes de diferentes áreas agrícolas, contribuindo também para o desenvolvimento do setor no país.