O nosso compromisso na França

Como operamos

Neste país, a nossa atividade concentra-se principalmente na venda de energia com produtos e serviços pensados para as necessidades de particulares e empresas, através de ofertas atentas aos desenvolvimentos do setor, para garantir a melhor eficiência e qualidade no mercado.

Com os serviços On The Road da Plenitude, também estamos envolvidos no setor da mobilidade elétrica e comprometemo-nos com a instalação de pontos de carregamento para veículos elétricos.
Através da Plenitude Renewables France também cuidamos da produção de energia a partir de fontes renováveis, contribuindo assim para o percurso da transição energética em conformidade com a estratégia de redução das emissões de CO2.

Em março de 2026 foi assinado um acordo com Methagora, desenvolvedor de soluções para biometano e fornecedor de gás, que nos permitirá abastecer-nos durante 15 anos com cerca de 50 GWh de biometano por ano, provenientes de diferentes áreas agrícolas, contribuindo também para o desenvolvimento do setor no país.

Os nossos números na França

  • Mais de 370 colaboradores

  • Cerca de 1 milhão de clientes

  • Cerca de 0,9 GW

     de potência instalada em plantas solares em operação

Dados atualizados em dezembro de 2025

Renováveis

Neste campo, temos vários projetos em desenvolvimento, dos quais 0,8 GW são de energia solar. A nossa atividade inclui também a agrivoltaica, integrando instalações fotovoltaicas com a agricultura e pecuária, criando assim valor partilhado para o território e as comunidades.
No norte da França, contamos com o parque fotovoltaico Athies-Samoussy que, com uma extensão de 100 hectares, produz cerca de 90 GWh por ano, sendo uma das dez principais centrais solares do país. Composto por cinco instalações fotovoltaicas, favorece o aumento da capacidade de geração de energia renovável, além de criar novos postos de trabalho envolvendo organizações locais e regionais.
Também foi iniciada a produção da nossa planta solar de Bouillac, localizada em Dordogne, com uma capacidade instalada de 5 MW. A planta produzirá aproximadamente 6.700 MWh de eletricidade por ano e está ligada à rede local através de uma linha subterrânea.

Retail

Neste setor, além da comercialização de produtos, oferecemos também serviços de assistência e cuidamos do fornecimento de eletricidade, gás natural e soluções de eficiência energética para ajudar a otimizar o consumo dos nossos clientes.
Dirigimo-nos tanto a consumidores privados como a empresas, desde artesãos a PME, garantindo ofertas competitivas no mercado. Estão disponíveis opções de tarifas indexadas, fixas, de diferentes durações, bem como ofertas de eletricidade certificada produzida a partir de fontes renováveis através de garantias de origem.

Trabalhamos constantemente para expandir o nosso portfólio, ampliando a nossa gama de produtos e serviços para satisfazer as necessidades dos nossos clientes.

E-mobility

Estamos a promover o desenvolvimento do setor da mobilidade elétrica no país, tanto no aumento da rede como nos serviços de carregamento graças à nossa app. Procuramos ativamente novos parceiros, empresas e locais estratégicos para atingir os nossos objetivos.
Também estamos a inovar as estações de serviço atuais com a instalação de carregadores de alta potência fast e ultra-fast: em maio de 2025 foi inaugurada a área de serviço Cœur de Sologne na autoestrada A71 em França, onde está localizado o nosso maior hub de carregamento. É composto por 15 pontos de carregamento ultra-rápido até 300 kW e por coberturas solares com uma produção de 112.670 kWh/ano.

Saiba mais sobre as nossas atividades

  • Fotovoltaico

Descobre os nossos produtos e serviços

Visita o site comercial