O nosso compromisso na Grécia

Como operamos

Neste país, estamos presentes através da empresa Zenith e atuamos na venda de gás e eletricidade, bem como de produtos e serviços que contribuem para a poupança de energia.
Promovemos o desenvolvimento de energias provenientes de fontes renováveis e de soluções de carregamento para veículos elétricos para os nossos clientes. . 


Também nos dedicamos à promoção de um uso mais consciente da energia através de várias iniciativas e projetos no território.

Os nossos números na Grécia

  • Mais de 190 colaboradores

  • Mais de 600.000

    clientes no setor retalhista

  • Cerca de 0,1 GW

    de capacidade instalada proveniente de fontes renováveis

Dados atualizados em dezembro de 2025.

Renováveis

Trabalhamos continuamente no desenvolvimento de parques fotovoltaicos para a produção de energia renovável: estamos ativos com vários projetos em desenvolvimento por todo o país, em linha com os nossos objetivos.

Retalho

No mercado grego, atuamos na venda de eletricidade e gás, procurando ampliar a nossa oferta e melhorar os nossos produtos e serviços.

E-mobilidade

Na área da mobilidade elétrica, estamos a expandir os nossos serviços de carregamento para veículos elétricos e à procura de parceiros para aumentar a nossa oferta de interoperabilidade.

Conheça as nossas principais iniciativas

Projeto de apoio à região da Tessália

Em setembro de 2023, a região da Tessália foi afetada por uma inundação causada pela "Tempestade Daniel", com graves consequências para o território e a comunidade local.
Para responder à emergência, através da nossa empresa Zenith, oferecemos ajuda concreta à população local, doando 18 habitações pré-fabricadas para abrigar as pessoas afetadas.