Muitas ações, um objetivo comum: a transição energética
Todos os dias colocamos toda a nossa experiência ao serviço deste objetivo nos países onde operamos.
Neste país, estamos presentes através da empresa Zenith e atuamos na venda de gás e eletricidade, bem como de produtos e serviços que contribuem para a poupança de energia.
Promovemos o desenvolvimento de energias provenientes de fontes renováveis e de soluções de carregamento para veículos elétricos para os nossos clientes. .
Também nos dedicamos à promoção de um uso mais consciente da energia através de várias iniciativas e projetos no território.
Dados atualizados em dezembro de 2025.
Trabalhamos continuamente no desenvolvimento de parques fotovoltaicos para a produção de energia renovável: estamos ativos com vários projetos em desenvolvimento por todo o país, em linha com os nossos objetivos.
No mercado grego, atuamos na venda de eletricidade e gás, procurando ampliar a nossa oferta e melhorar os nossos produtos e serviços.
Na área da mobilidade elétrica, estamos a expandir os nossos serviços de carregamento para veículos elétricos e à procura de parceiros para aumentar a nossa oferta de interoperabilidade.
Em setembro de 2023, a região da Tessália foi afetada por uma inundação causada pela "Tempestade Daniel", com graves consequências para o território e a comunidade local.
Para responder à emergência, através da nossa empresa Zenith, oferecemos ajuda concreta à população local, doando 18 habitações pré-fabricadas para abrigar as pessoas afetadas.
Todos os dias colocamos toda a nossa experiência ao serviço deste objetivo nos países onde operamos.