Como operamos

Neste país, estamos presentes através da empresa Zenith e atuamos na venda de gás e eletricidade, bem como de produtos e serviços que contribuem para a poupança de energia.

Promovemos o desenvolvimento de energias provenientes de fontes renováveis e de soluções de carregamento para veículos elétricos para os nossos clientes. .



Também nos dedicamos à promoção de um uso mais consciente da energia através de várias iniciativas e projetos no território.