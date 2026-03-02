O nosso compromisso em Itália

Como operamos

Como Benefit Company, comprometemo-nos a contribuir para a transição energética e a promover a sustentabilidade no território. Contamos com um modelo de negócio distintivo que integra a produção de energia a partir de fontes renováveis, a venda de energia e soluções energéticas, bem como uma vasta rede de pontos de carregamento para veículos elétricos graças às soluções On The Road da Plenitude e aos serviços de interoperabilidade através da aplicação dedicada.

Os nossos números em Itália

  • Mais de 1.900 colaboradores

  • Cerca de 8 milhões de clientes

    no setor retalhista

  • 1,1 GW 

    de capacidade instalada proveniente de fontes renováveis

Dados atualizados em dezembro de 2025

Renováveis

Em Itália, as nossas atividades concentram-se principalmente na energia solar, eólica e no armazenamento. Gerimos instalações próprias ou em joint venture para promover a diversificação tecnológica e geográfica, tendo ainda vários projetos em desenvolvimento.

A nossa capacidade fotovoltaica instalada supera os 200 MW e está distribuída pela Lombardia, Emilia-Romagna, Lácio, Sicília, Sardenha, Marcas, Calábria, Abruzos, Véneto, Piemonte e Apúlia. A nossa primeira instalação foi criada em 2018 na área do Green Data Center de Ferrera Erbognone (Pavia), com uma capacidade de 1 MW para suportar o consumo energético da infraestrutura. Em seguida, construímos instalações de maior dimensão, como as em zonas industriais desativadas na Sardenha: 23 MW em Assemini (Cagliari) e 31 MW em Porto Torres (Sassari), concluídas em 2018 e no final de 2019. Em 2020, adicionámos o parque solar de 18 MW em Volpiano (Turim), no depósito de combustíveis da Eni. Em 2023, construímos ainda o nosso primeiro Sistema de Armazenamento (SdA) também em Assemini, com 15 MW de potência instalada e 9 MWh de capacidade de armazenamento, destinado à regulação de frequência ultrarrápida da rede.

No setor da energia eólica onshore, a nossa primeira instalação entrou em operação em 2021 em Laterza (Apúlia), composta por três parques eólicos com uma capacidade total de 35,2 MW e produção anual de cerca de 80 GWh. Em julho de 2024, entrou em funcionamento o parque eólico de cerca de 39 MW em Borgia (Calábria), composto por 9 aerogeradores de última geração. Entre os outros projetos relevantes está também a instalação eólica de Melfi (Potenza), com 60 MW. Atualmente, os nossos projetos têm uma capacidade instalada total superior a 700 MW, distribuída por cerca de 40 parques em Sicília, Calábria, Abruzos, Basilicata e Apúlia.
No que diz respeito à energia eólica offshore, estamos a desenvolver diversos projetos no mar Mediterrâneo em colaboração com a GreenIT, joint venture com a Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Nicetechnology S.r.l. e 7 Seas Wind Power S.r.l.
Desenvolvemos também projetos de agrivoltaico, como a instalação de Montalto di Castro (Lácio), recentemente concluída com uma capacidade de cerca de 37 MW.

Explora os nossos principais projetos no mapa. Clica para navegar.

  • Fotovoltaico

  • Eólico

  • Armazenamento

Retalho

Trabalhamos todos os dias para ser o melhor aliado das pessoas no desafio da consciência energética, com o objetivo de criar valor partilhado. Estamos presentes no mercado italiano como fornecedores de eletricidade e gás, e oferecemos soluções para a eficiência do consumo e a autoprodução de energia elétrica, também através da energia fotovoltaica. A nossa vasta gama de produtos e serviços destina-se a particulares, empresas e a toda a comunidade.
Apoiamos ainda o desenvolvimento de Comunidades de Energia Renovável: um modelo colaborativo para produzir e partilhar energia localmente.
Colaboramos também com empresas que partilham a nossa visão, através de parcerias estratégicas e iniciativas comerciais.

E-mobility

Estamos a expandir-nos rapidamente no setor da mobilidade elétrica graças à nossa presença generalizada no território e à nossa oferta integrada de serviços. Oferecemos soluções de carregamento doméstico com wallboxes residenciais e carregamento público. Através dos serviços On The Road e da aplicação dedicada, garantimos aos clientes acesso à nossa rede e, através da interoperabilidade, à rede dos nossos parceiros.
Procuramos ainda parcerias com empresas do setor que queiram promover uma experiência de condução elétrica mais completa e satisfatória.

Descobre as nossas parcerias de valor

Trabalhamos todos os dias para ter um impacto positivo no ambiente e na comunidade, promovendo um uso mais consciente da energia no desporto, na música e na cultura. Por isso colaboramos ao longo de todo o ano com entidades que partilham os nossos valores.

Jogador de basquetebol

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