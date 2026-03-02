Em Itália, as nossas atividades concentram-se principalmente na energia solar, eólica e no armazenamento. Gerimos instalações próprias ou em joint venture para promover a diversificação tecnológica e geográfica, tendo ainda vários projetos em desenvolvimento.

A nossa capacidade fotovoltaica instalada supera os 200 MW e está distribuída pela Lombardia, Emilia-Romagna, Lácio, Sicília, Sardenha, Marcas, Calábria, Abruzos, Véneto, Piemonte e Apúlia. A nossa primeira instalação foi criada em 2018 na área do Green Data Center de Ferrera Erbognone (Pavia), com uma capacidade de 1 MW para suportar o consumo energético da infraestrutura. Em seguida, construímos instalações de maior dimensão, como as em zonas industriais desativadas na Sardenha: 23 MW em Assemini (Cagliari) e 31 MW em Porto Torres (Sassari), concluídas em 2018 e no final de 2019. Em 2020, adicionámos o parque solar de 18 MW em Volpiano (Turim), no depósito de combustíveis da Eni. Em 2023, construímos ainda o nosso primeiro Sistema de Armazenamento (SdA) também em Assemini, com 15 MW de potência instalada e 9 MWh de capacidade de armazenamento, destinado à regulação de frequência ultrarrápida da rede.