Energias Renováveis

No Reino Unido, contamos com uma capacidade total instalada de fontes renováveis cerca de 0,2 GW. O nosso objetivo é continuar a crescer: estamos ativos na produção de eletricidade a partir da energia eólica offshore através da Vårgrønn, joint venture entre a Plenitude (65 %) e o fundo norueguês HitecVision (35 %).

Um dos principais projetos é o Dogger Bank, o maior parque eólico offshore do mundo, desenvolvido em parceria com a Equinor e a SSE Renewables. Com uma capacidade total de 3,6 GW, o parque contará com 277 turbinas de última geração com 13 MW de potência, instaladas a mais de 130 km da costa nordeste do país.

Ainda através da Vårgrønn, e em parceria com a Flotation Energy, assinámos um acordo de exclusividade com a Crown Estate Scotland para o desenvolvimento dos parques eólicos offshore flutuantes GreenVolt e Cenos. Estes dois projetos, com capacidade combinada de 1,9 GW, fornecerão eletricidade renovável à rede nacional e contribuirão também para a descarbonização das plataformas de petróleo e gás no Mar do Norte.

O projeto GreenVolt é, além disso, o único parque eólico offshore flutuante a ter ganho um contrato CfD no mais recente leilão promovido pelo governo britânico.