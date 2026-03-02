Conselho ZustainabilityY
As Gerações Z e Y da Plenitude para contribuir com a inovação sustentável.
Muitas vozes, um novo projeto focado no futuro
Incentivar o desenvolvimento da inovação sustentável e consciencializar sobre estas questões a nível global são alguns dos objetivos do Conselho da ZustainabilityY, que tem como missão promover a criação de novos projetos nesta área. Visa também disseminar a cultura da sustentabilidade na empresa, ouvindo ativamente os seus jovens membros, incentivando o seu envolvimento no processo de inovação e aprimorando a sua criatividade e competências em benefício de todos os colaboradores da Plenitude.
O Conselho de 2025 é composto por 11 membros de 5 países, incluindo França, Grécia, Itália, Espanha e Cazaquistão. O Conselho da ZY foi fundado em 2024, após o Chamado para Inovação "Juntos pelo Futuro", durante o qual a equipa liderada por Sara Jeribi, Gestora de Projetos, do Planeamento Comercial da Plenitude France, apresentou a proposta de criação de um grupo de trabalho interno transnacional composto por representantes das gerações Z e Y — daí o nome ZustainabilityY Board.
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“O Conselho da ZustainabilityY abriu-me as portas de uma rede global, conectando-me a diferentes pessoas e culturas, enriquecendo o meu pensamento e fortalecendo a minha capacidade de trabalhar em conjunto rumo a um futuro mais sustentável e inclusivo.”
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Sara Jeribi – a idealizadora do projeto
A iniciativa em detalhes
O Conselho, coordenado pela unidade de Sustentabilidade e D&I, é responsável por realizar diversas atividades durante o seu mandato anual.
Entre elas está o desenvolvimento de projetos relacionados com a sustentabilidade, para apresentação ao Comité de Sustentabilidade da Plenitude, liderado pelo CEO. O Conselho compromete-se também a produzir conteúdos mensais curtos, as “pílulas da sustentabilidade”, a serem partilhados internamente na empresa.