Uma iniciativa iluminadora

O projeto tem início nas vitrinas e nos ecrãs LED presentes nas nossas lojas em Itália e nos espaços de Digital Out of Home (DOOH)1 em Itália, Espanha e França, que a partir de agora converterão todas as criatividades para o modo dark, mantendo legibilidade e força comunicativa, mas reduzindo o consumo energético em relação aos anúncios anteriores.

A comprová-lo está o estudo realizado em Itália pela Certimac2, instituto de investigação independente encarregado pela Plenitude, que evidenciou como as tonalidades mais escuras requerem menos energia, uma vez que cada pixel necessita de uma menor intensidade para ser reproduzido em ecrãs LED. Com imagens em dark mode, é possível obter uma poupança de até 74%3 em comparação com os consumos energéticos associados à projeção das versões tradicionais das mesmas imagens.

A primeira afixação em dark mode foi realizada em Madrid, na Plaza Callao, um dos principais símbolos europeus da comunicação digital, e em simultâneo também no Castel Sant’Angelo–Lungotevere Prati em Roma e em La Défense em Paris, cidades icónicas onde estamos presentes com as nossas atividades de retalho.

É assim que se abre caminho para uma mudança mais ampla: num mundo onde a mensagem certa pode fazer a diferença, queremos convidar empresas, marcas e operadores do setor a fazerem a sua parte. Como? Aderindo à iniciativa através da utilização de uma plataforma tecnológica desenvolvida pela LePub, DarkModeAds.com, uma ferramenta disponibilizada a todos.