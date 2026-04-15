Dark Mode Ads: o futuro da comunicação urbana segundo a Plenitude
Um projeto que visa unir tecnologia e redução de consumo para promover uma nova abordagem à publicidade.
Como Sociedade Benefit, comprometemo-nos a promover iniciativas que combinam inovação e uma maior consciência no uso da energia, também na conceção de mensagens nos espaços urbanos.
A comunicação publicitária é uma linguagem que continua a percorrer as cidades e a acompanhar as pessoas; no entanto, hoje é chamada a evoluir. É assim que nasce o Dark Mode Ads, o novo projeto da Plenitude em colaboração com a agência criativa LePub, cujo objetivo é reduzir o consumo energético dos anúncios em ecrãs LED em comparação com as criatividades tradicionais.
Uma iniciativa iluminadora
O projeto tem início nas vitrinas e nos ecrãs LED presentes nas nossas lojas em Itália e nos espaços de Digital Out of Home (DOOH)1 em Itália, Espanha e França, que a partir de agora converterão todas as criatividades para o modo dark, mantendo legibilidade e força comunicativa, mas reduzindo o consumo energético em relação aos anúncios anteriores.
A comprová-lo está o estudo realizado em Itália pela Certimac2, instituto de investigação independente encarregado pela Plenitude, que evidenciou como as tonalidades mais escuras requerem menos energia, uma vez que cada pixel necessita de uma menor intensidade para ser reproduzido em ecrãs LED. Com imagens em dark mode, é possível obter uma poupança de até 74%3 em comparação com os consumos energéticos associados à projeção das versões tradicionais das mesmas imagens.
A primeira afixação em dark mode foi realizada em Madrid, na Plaza Callao, um dos principais símbolos europeus da comunicação digital, e em simultâneo também no Castel Sant’Angelo–Lungotevere Prati em Roma e em La Défense em Paris, cidades icónicas onde estamos presentes com as nossas atividades de retalho.
É assim que se abre caminho para uma mudança mais ampla: num mundo onde a mensagem certa pode fazer a diferença, queremos convidar empresas, marcas e operadores do setor a fazerem a sua parte. Como? Aderindo à iniciativa através da utilização de uma plataforma tecnológica desenvolvida pela LePub, DarkModeAds.com, uma ferramenta disponibilizada a todos.
Dark Mode Ads: uma nova perspetiva para a comunicação urbana
Para quem comunica e para quem vive a cidade: aceda à plataforma e saiba mais sobre o modo dark.
1. Publicidade exterior digital que utiliza ecrãs LED, totens e grandes ecrãs em espaços públicos de grande circulação (ruas, estações, centros comerciais) para disponibilizar conteúdos dinâmicos, vídeo e interativos, atualizáveis em tempo real.
2. https://corporate.eniplenitude.com/content/dam/plenitude-corporate/documents/eng/chi-siamo/partnership-ed-eventi/dark-mode-ads/Dark_Mode_Ads_Reporting_Measurement_Campaign_Energy_Savings_Verification_ENG.pdf
3. A poupança energética associada à utilização do Dark Mode foi calculada com base em testes realizados pela Certimac em março de 2026, em conformidade com o International Performance Measurement and Verification Protocol. As verificações incidiram sobre 15 imagens, de diferentes colorações, relacionadas com campanhas publicitárias da Plenitude, e a medição da poupança energética foi efetuada com base numa comparação da energia consumida para a projeção, em ecrãs LED (tecnologia SMD), do mesmo conjunto de imagens antes e depois da utilização do Dark Mode Ads.