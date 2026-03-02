Somos Parceiros Energéticos e Patrocinadores Principais da Vuelta 25
Energia no sprint ao lado de campeões do ciclismo.
Estamos a pedalar pelo quarto ano consecutivo como Parceiro Oficial de Energia e Patrocinador Principal da Vuelta 25. Um compromisso que nos levou a viajar mais de 3.000 quilómetros, ao lado dos campeões concorrentes, para apoiar uma das competições internacionais de ciclismo mais fascinantes.
Desde a largada em Turim até à chegada em Madrid, estivemos presentes em todas as etapas, oferecendo, ao longo de todo o evento, a possibilidade de recarregar os veículos elétricos utilizados pela organização da corrida para acompanhar o grupo de corredores e as suas respectivas equipas ao longo do percurso.
Este ano, na sua 90ª edição, também trouxe uma estreia histórica: pela primeira vez, a prova começará em Itália, cruzando a França e Espanha, totalizando 3.151 quilómetros divididos em 21 etapas. Especificamente, a competição começou dia 23 de agosto em Turim e terminou dia 14 de setembro em Madrid, após passar por diversos locais no norte de Espanha.
Mas não pára por aqui. Também decidimos renovar o patrocínio da Maglia Bianca, um prémio dedicado ao melhor ciclista com menos de 26 anos em cada etapa. Apresentada pela primeira vez durante a Vuelta de 2019, a Maglia Bianca foi usada por alguns dos maiores talentos do ciclismo, como o dinamarquês Mattias Skjelmose em 2024 e o espanhol Juan Ayuso em 2023. Esta camisa representou um novo capítulo na carreira dos jovens ciclistas e, ao mesmo tempo, refletiu o foco da Plenitude nas novas gerações. Com esta parceria, contribuímos, por meio do esporte, para a disseminação de valores que reconhecemos, como comprometimento, dedicação, perseverança e paixão.
E, como em edições anteriores, não estivemos sozinhos na jornada, ao nosso lado esteve novamente Óscar Freire, lenda do ciclismo e vencedor de sete etapas da Vuelta. O ciclista será o nosso embaixador oficial , pronto para levar a mensagem de uma energia mais acessível e partilhada a cada etapa.
Diário de viagem: viva cada quilómetro conosco
Durante a Vuelta 25, lançamos um projeto editorial internacional nas nossas redes sociais, estruturado como um diário de viagem num carro elétrico. Cada paragem ilustrou o nosso papel nos países por onde passamos e o nosso compromisso com a transição energética na Europa.
Em Turim, a primeira paragem será o sistema fotovoltaico Volpiano e as estações de carregamento personalizadas para veículos elétricos. A história continuou em França , onde, graças ao aplicativo Plenitude On The Road e à infraestrutura de carregamento disponível nas estradas francesas, foi possível fazer uma pausa na corrida para carregar o carro elétrico. Em Espanha, descobrimos mais algumas curiosidades sobre o mundo da energia eólica graças aos conteúdos dedicados às centrais de Numancia , Raposeras , Ponteceso , Barrigoso e Outes.
food truck ALT Stazione del Gusto , formato de restaurante da Enilive em colaboração com a Accademia Niko Romito , também esteve presente na área de partida, oferecendo ao público algumas especialidades do menu.
A contribuição da Plenitude entre a energia e o território
Entre a tradição e a inovação
A parceria entre a Plenitude e a La Vuelta evoluiu ao longo do tempo para um projeto cultural e social, como a iniciativa "Energia para cada etapa", lançada em 2024. Em várias aldeias ao longo do percurso da corrida, a Plenitude criou curtas-metragens para mostrar a energia das comunidades locais , capturando o entusiasmo e a paixão dos presentes. Como um cinema ao ar livre, os filmes foram projetados nos " frontones " (arcos) reativados para a ocasião e transformados em pontos de encontro. Esta foi uma forma original de valorizar o património rural e envolver aqueles que não puderam comparecer à corrida pessoalmente.