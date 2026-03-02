Estamos a pedalar pelo quarto ano consecutivo como Parceiro Oficial de Energia e Patrocinador Principal da Vuelta 25. Um compromisso que nos levou a viajar mais de 3.000 quilómetros, ao lado dos campeões concorrentes, para apoiar uma das competições internacionais de ciclismo mais fascinantes.

Desde a largada em Turim até à chegada em Madrid, estivemos presentes em todas as etapas, oferecendo, ao longo de todo o evento, a possibilidade de recarregar os veículos elétricos utilizados pela organização da corrida para acompanhar o grupo de corredores e as suas respectivas equipas ao longo do percurso.

Este ano, na sua 90ª edição, também trouxe uma estreia histórica: pela primeira vez, a prova começará em Itália, cruzando a França e Espanha, totalizando 3.151 quilómetros divididos em 21 etapas. Especificamente, a competição começou dia 23 de agosto em Turim e terminou dia 14 de setembro em Madrid, após passar por diversos locais no norte de Espanha.

Mas não pára por aqui. Também decidimos renovar o patrocínio da Maglia Bianca, um prémio dedicado ao melhor ciclista com menos de 26 anos em cada etapa. Apresentada pela primeira vez durante a Vuelta de 2019, a Maglia Bianca foi usada por alguns dos maiores talentos do ciclismo, como o dinamarquês Mattias Skjelmose em 2024 e o espanhol Juan Ayuso em 2023. Esta camisa representou um novo capítulo na carreira dos jovens ciclistas e, ao mesmo tempo, refletiu o foco da Plenitude nas novas gerações. Com esta parceria, contribuímos, por meio do esporte, para a disseminação de valores que reconhecemos, como comprometimento, dedicação, perseverança e paixão.

E, como em edições anteriores, não estivemos sozinhos na jornada, ao nosso lado esteve novamente Óscar Freire, lenda do ciclismo e vencedor de sete etapas da Vuelta. O ciclista será o nosso embaixador oficial , pronto para levar a mensagem de uma energia mais acessível e partilhada a cada etapa.