Este ano, numa edição recorde com um público de 293.000 participantes, a Plenitude instalou baterias de alta eficiência que ajudaram a alimentar até 7 palcos do festival, incluindo o palco “Plenitude by Nitsa” organizado pelo NitsaClub – o clube musical mais antigo e pilar da música eletrónica em Barcelona. O palco estava rodeado por uma instalação visual imersiva, cujas telas projetavam imagens ao vivo do público e dados em tempo real sobre a contribuição da Plenitude para melhorar a eficiência energética do festival.

Além disso, a Plenitude disponibilizou para a equipa 8 carrinhos de golfe 100% elétricos para mobilidade dentro do Parc del Fòrum, e um dos palcos foi alimentado por energia certificada com Garantias de Origem, produzida e injetada na rede a partir de fontes renováveis.