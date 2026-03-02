Plenitude no Primavera Sound Festival 2025 como Energy Partner.

Em Barcelona, subimos ao palco grande da música pelo quarto ano consecutivo para apoiar o festival mais famoso da Europa no seu caminho rumo a uma maior sustentabilidade.

A música é mais uma vez o coração pulsante da mudança: para a edição de 2025
A Plenitude foi Energy Partner do Primavera Sound 2025.

Para continuar com o compromisso – iniciado em 2022 – de tornar o histórico festival de Barcelona mais eficiente, de 4 a 8 de junho, no Parc del Fòrum, apresentaram-se artistas internacionais como Charli XCX, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Central CEE, Jamie XX e Beach House, entre outros.

Este ano, numa edição recorde com um público de 293.000 participantes, a Plenitude instalou baterias de alta eficiência que ajudaram a alimentar até 7 palcos do festival, incluindo o palco “Plenitude by Nitsa” organizado pelo NitsaClub – o clube musical mais antigo e pilar da música eletrónica em Barcelona. O palco estava rodeado por uma instalação visual imersiva, cujas telas projetavam imagens ao vivo do público e dados em tempo real sobre a contribuição da Plenitude para melhorar a eficiência energética do festival.

Além disso, a Plenitude disponibilizou para a equipa 8 carrinhos de golfe 100% elétricos para mobilidade dentro do Parc del Fòrum, e um dos palcos foi alimentado por energia certificada com Garantias de Origem, produzida e injetada na rede a partir de fontes renováveis.