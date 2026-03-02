Impulsemos el cambio
Plenitud y Cáritas Italiana se unen contra la pobreza educativa.
Un futuro valioso comienza con decisiones conscientes hoy.
En julio de 2021, nos convertimos en una Corporación de Beneficio (Società Benefit) dedicándonos a perseguir objetivos de beneficio específicos para el bien común, con el propósito de generar un impacto positivo en las personas, el medio ambiente y las comunidades en las que operamos.
Inspirados por nuestros objetivos de bien común, buscamos generar valor localmente a través de nuestro compromiso sin fines lucrativos. En concreto, en 2022, apoyamos un importante proyecto para combatir la pobreza educativa, entendida como la falta de oportunidades para que niños y jóvenes de familias social y económicamente vulnerables puedan aprender, experimentar, desarrollarse y hacer florecer libremente sus habilidades, talentos y aspiraciones.
10 proyectos para crecer juntos
Durante 2022, apoyamos a Cáritas Italiana para reforzar los esfuerzos contra la pobreza educativa, respaldando 10 proyectos en toda Italia, que involucraron a alrededor de 600 jóvenes de entre 10 y 29 años procedentes de comunidades desfavorecidas.
Las actividades abarcaron desde talleres de teatro y producción de video hasta gestión emocional, “habilidades inclusivas” para personas con discapacidad, cursos de preparación para exámenes de acceso a la universidad y mucho más. Nuestro apoyo facilitó prácticas profesionales, programas de refuerzo académico, educación compensatoria y programas para el desarrollo de vínculos sociales a través del deporte y el voluntariado.
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"Construyendo Imágenes"
Faenza - Curso de realización de videos para aprender técnicas mientras se abordan de forma colaborativa temas como la protección del medio ambiente y los derechos humanos, fortaleciendo los lazos comunitarios entre los participantes afectados por la pandemia. Los vídeos se compartirán en las redes sociales y se presentarán durante el evento final.
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"Una llave abre el horizonte"
Iglesias – Desarrollado en una granja, el proyecto incluye “talleres experienciales”, impresión 3D, coworking, dibujo y grafiti, disfraces, música y vídeos online para 20 adolescentes en tratamiento en la Unidad de Neuropsiquiatría Infantil del Servicio Sanitario Local de Iglesias.
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"Tengo un sueño: aprender mientras crezco."
Andria - Un proyecto para apoyar a menores de entornos desfavorecidos, con el fin de prevenir el riesgo de abandono escolar. La Diócesis ofrece actividades extraescolares y talleres (que incluyen dibujo, fotografía y música). Además, las familias reciben apoyo a través de asesoramiento psicológico.
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"ProtagoNEETsti"
Siracusa - Talleres, cursos de socialización deportiva e institucional, voluntariado y prácticas para desarrollar el potencial de los NEETs - jóvenes que han completado la educación obligatoria pero que no trabajan ni estudian.
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“Te necesito"
Acerra - Experiencias de voluntariado, prácticas profesionales, apoyo económico para exámenes universitarios, sesiones de gestión emocional y talleres para jóvenes con discapacidad para reducir el riesgo de abandono escolar y favorecer la integración.
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"Frontera Sur"
Agrigento - Técnicas y metodologías teatrales para calmar conductas agresivas y destructivas, y aumentar los niveles de conciencia, la capacidad de decisión, la responsabilidad, la autonomía y la confianza. La función final está concebida como un momento para compartir con la comunidad y las familias.
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"Creación. El teatro de la realidad"
Alba - Niños de 10 a 16 años, incluyendo aquellos con discapacidades específicas de aprendizaje, son guiados a descubrir la riqueza de la zona. Entre las actividades, también se organizan talleres de educación ambiental, así como danza, cocina e iniciativas orientadas al refuerzo académico.
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"Deseos y experiencias"
Piana degli Albanesi - Programas de formación y orientación que facilitan el acceso al mundo laboral. Orientan a los jóvenes hacia los puestos más adecuados a ellos, ofreciéndoles la oportunidad de ganar experiencia mediante prácticas de formación de aproximadamente cuatro meses de duración.
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"El estudio despierta el apetito"
Cassano all'Jonio - Servicio de musicoterapia y apoyo psicológico para familias de menores que viven en entornos sociales desfavorecidos. Cada niño recibe una comida al día y puede disfrutar de acceso a cuidado y actividades extraescolares por la tarde que como cursos de deportes o talleres de cerámica y dibujo.
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"Un mapa para orientarse"
Pavía - La creación semestral de un "mapa de orientación" se acompaña con actividades de formación educacional, voluntariado y prácticas profesionales. Los participantes también trabajan con expertos para mejorar su bienestar emocional y sus habilidades de gestión del tiempo y el dinero.
Los objetivos de la colaboración
Los proyectos que apoyamos nos han permitido generar un impacto integral en toda la península, contribuyendo concretamente al desarrollo de la cultura y del talento, y ofreciendo a los jóvenes participantes oportunidades para construir un futuro propio e integrarse en la sociedad, independientemente de sus circunstancias económicas, físicas o familiares.