Durante 2022, apoyamos a Cáritas Italiana para reforzar los esfuerzos contra la pobreza educativa, respaldando 10 proyectos en toda Italia, que involucraron a alrededor de 600 jóvenes de entre 10 y 29 años procedentes de comunidades desfavorecidas.

Las actividades abarcaron desde talleres de teatro y producción de video hasta gestión emocional, “habilidades inclusivas” para personas con discapacidad, cursos de preparación para exámenes de acceso a la universidad y mucho más. Nuestro apoyo facilitó prácticas profesionales, programas de refuerzo académico, educación compensatoria y programas para el desarrollo de vínculos sociales a través del deporte y el voluntariado.