Con Dynamo Camp para promover el Derecho a la Felicidad
La inclusión de los niños con discapacidad en Italia
En el último informe del Istat “La inclusión escolar de los alumnos con discapacidad. Año académico 2022/20231” presenta datos muy significativos que invitan a reflexión.
En el año académico cubierto por el informe, fueron aproximadamente 338 mil los estudiantes con discapacidad (de 6 a 18 años), un incremento de casi un 7% más respecto al año anterior.
Además, la “Audiencia del Istat ante el Comité Técnico-Científico del Observatorio Nacional sobre la condición de las personas con discapacidad” señala que los recursos necesarios para que las familias actuen como redes de seguridad social no son únicamente económicos, sino también relacionales. Lamentablemente, estos recursos suelen ser insuficientes para garantizar la atención necesaria y una buena calidad de vida tanto para las personas con discapacidad como para sus familiares.
1. Informe Istat “La inclusión escolar de los alumnos con discapacidad. Año escolar 2022/2023”
2. Informe Istat “Audiencia del Istat ante el Comité Técnico Científico del Observatorio Nacional sobre la condición de las personas con discapacidad”
El apoyo de Plenitude a los Dynamo City Camp
La Fundación Dynamo Camp ETS es una entidad del tercer sector que ofrece programas específicos de Terapia Recreativa a menores con enfermedades graves o crónicas, trastornos del neurodesarrollo o condiciones de discapacidad, así como a sus familias.
Gracias a nuestro apoyo, durante 4 semanas, aproximadamente 210 niños y adolescentes por día pudieron participar en los Dynamo City Camp, que se celebraron durante cuatro semanas en Milán, Roma y Florencia, disfrutando de muchas actividades de Terapia Recreativa Dynamo, como talleres de teatro y música, sesiones de arte y manualidades, actividades circenses y experiencias sensoriales.
Sin embargo, nuestro compromiso va más allá: en julio de 2024, invitamos a clientes que forman parte de nuestro programa de fidelización “Plenitude Insieme” a apoyar con un clic y sin ninguna cntribución económica por su parte, una estancia de una semana de participación para 10 adolescentes en el Campamento Residencial organizado por la Fundación en la sede de Dynamo Camp en Limestre, Toscana.
Con más de 55.000 clics recibidos, Plenitude cubrió los costes de la estancia, incluyendo alojamiento, alimentación y actividades de Terapia Recreativa, para los 10 adolescentes con enfermedades graves o crónicas, durante una semana, del 20 al 28 de julio de 2024.
Las actividades de la Fundación Dynamo Camp en detalle
Los programas de cuidado, actividades y los programas ofrecidos por Dynamo Camp se inspiran en la Terapia Recreativa, un enfoque científico que permite a cada niño a marcar su propio ritmo al que avanzar y establecer sus propios límites, con los objetivos de:
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Crear oportunidades de disfrute y experiencias de vida
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Potenciar la autoestima y la confianza en sus propias habilidades y potencial
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Compartir experiencias similares para crear una red de apoyo mutuo para las familias
Dentro de los Dynamo City Camp, además, las actividades están diseñadas y estructuradas según las necesidades de los participantes y aprovechar al máximo los recursos locales disponibles, como por ejemplo talleres sensoriales y artísticos, musicales y teatro.