En el último informe del Istat “La inclusión escolar de los alumnos con discapacidad. Año académico 2022/20231” presenta datos muy significativos que invitan a reflexión.

En el año académico cubierto por el informe, fueron aproximadamente 338 mil los estudiantes con discapacidad (de 6 a 18 años), un incremento de casi un 7% más respecto al año anterior.



Además, la “Audiencia del Istat ante el Comité Técnico-Científico del Observatorio Nacional sobre la condición de las personas con discapacidad” señala que los recursos necesarios para que las familias actuen como redes de seguridad social no son únicamente económicos, sino también relacionales. Lamentablemente, estos recursos suelen ser insuficientes para garantizar la atención necesaria y una buena calidad de vida tanto para las personas con discapacidad como para sus familiares.

1. Informe Istat “La inclusión escolar de los alumnos con discapacidad. Año escolar 2022/2023”

2. Informe Istat “Audiencia del Istat ante el Comité Técnico Científico del Observatorio Nacional sobre la condición de las personas con discapacidad”