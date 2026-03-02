Casa Segura Kras
Estamos firmemente comprometidos con el apoyo a las víctimas de violencia doméstica, trabajando en colaboración con CSD Južna Primorska, uno de los 16 Centros de Asistencia Social de Eslovenia. Desde 2012, el programa “Casa Segura Kras” ha brindado refugio a un total de 329 personas, incluyendo 163 mujeres y 166 niños.
En 2024, Adriaplin, empresa controlada por Plenitude, apoyó la renovación y el amueblamiento de una casa segura para mujeres y niños víctimas de violencia. La contribución permitió realizar mejoras estructurales y adquirir mobiliario, sistemas de seguridad y equipamiento esencial, creando así un entorno seguro y acogedor.