Nuestros proyectos para apoyar la inclusión social

Creemos que es fundamental apoyar la inclusión social para construir una sociedad más equitativa y solidaria. Por ello, buscamos promover la integración y la reintegración social de las personas marginadas.

Para alcanzar este objetivo, colaboramos con asociaciones y organizaciones del tercer sector que comparten nuestros mismos objetivos y valores.

Casas de la Amistad: Construyendo el futuro a través de la inclusión

Junto con la Fundación Eni, apoyamos el proyecto impulsado por la Comunidad de Sant’Egidio con el objetivo de crear itinerarios y asistencia para personas en situación de vulnerabilidad económica, social y habitacional.

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Casa Segura Kras

Estamos firmemente comprometidos con el apoyo a las víctimas de violencia doméstica, trabajando en colaboración con CSD Južna Primorska, uno de los 16 Centros de Asistencia Social de Eslovenia. Desde 2012, el programa “Casa Segura Kras” ha brindado refugio a un total de 329 personas, incluyendo 163 mujeres y 166 niños.

En 2024, Adriaplin, empresa controlada por Plenitude, apoyó la renovación y el amueblamiento de una casa segura para mujeres y niños víctimas de violencia. La contribución permitió realizar mejoras estructurales y adquirir mobiliario, sistemas de seguridad y equipamiento esencial, creando así un entorno seguro y acogedor.

Dynamo Camp: Todos tienen derecho a la felicidad

En este contexto, apoyamos las actividades de la Fundación Dynamo Camp con el objetivo de promover y proteger el Derecho a la Felicidad de los niños que padecen enfermedades graves o crónicas, contribuyendo también a mejorar la vida de sus familias.

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