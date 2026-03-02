Nuestros proyectos para apoyar la inclusión social

Creemos que es fundamental apoyar la inclusión social para construir una sociedad más equitativa y solidaria. Por ello, buscamos promover la integración y la reintegración social de las personas marginadas.

Para alcanzar este objetivo, colaboramos con asociaciones y organizaciones del tercer sector que comparten nuestros mismos objetivos y valores.