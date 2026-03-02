Resultados alcanzados

Con este proyecto, de aproximadamente un año de duración (desde diciembre de 2024 hasta noviembre de 2025), Plenitude y la Fundación Eni pretenden prestar apoyo a unas 5100 personas en situación de vulnerabilidad en las ciudades de Roma, Nápoles y Turín.

En estas mismas ciudades, con motivo de las fiestas navideñas de 2024, se donaron 1500 almuerzos y regalos solidarios de Navidad a la Comunidad de Sant'Egidio.