Casas de la Amistad: donde comienza un nuevo camino hacia la inclusión
Junto a los más vulnerables
En las ciudades de Roma, Nápoles y Turín, Plenitude, junto con la Fundación Eni, apoya el proyecto «Casas de la Amistad» promovido por la Comunidad de Sant'Egidio. Las Casas de la Amistad son auténticos puntos de referencia para quienes se enfrentan a situaciones de fragilidad económica, social y habitacional. Estos centros funcionan como centros de solidaridad, donde la escucha se transforma en acciones concretas: aquí cada uno recibe asistencia directa y apoyo a través de programas de apoyo personalizados.
Diferentes formas de asistencia para un único objetivo: la inclusión
Entre los beneficiarios de la iniciativa se encuentran, por ejemplo, jóvenes en situación de pobreza, personas mayores y personas sin hogar. En las Casas de la Amistad, los voluntarios se comprometen a ofrecer el apoyo necesario, prestando especial atención a cada persona. En concreto, la iniciativa ofrece:
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Asistencia alimentaria y suministro de ropa adecuada
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Asesoramiento jurídico
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Ayuda para rellenar solicitudes para obtener permisos de residencia, ciudadanía, asilo, acceso a atención médica, información sanitaria y servicios de higiene personal.
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Apoyo a proyectos de covivienda y cobertura de los gastos de los servicios públicos.
Además, cada beneficiario tiene la oportunidad de acceder a programas de inserción laboral, esenciales para recuperar la autonomía personal. Gracias a una sólida red local y nacional, quienes solicitan apoyo en las Casas de la Amistad tienen la posibilidad de entrar en contacto con oportunidades reales de empleo, participando en cursos de formación y cualificación profesional. El objetivo no es solo garantizar un empleo, sino construir un futuro estable, capaz de devolver la dignidad y la independencia económica.
Resultados alcanzados
Con este proyecto, de aproximadamente un año de duración (desde diciembre de 2024 hasta noviembre de 2025), Plenitude y la Fundación Eni pretenden prestar apoyo a unas 5100 personas en situación de vulnerabilidad en las ciudades de Roma, Nápoles y Turín.
En estas mismas ciudades, con motivo de las fiestas navideñas de 2024, se donaron 1500 almuerzos y regalos solidarios de Navidad a la Comunidad de Sant'Egidio.