Bolsas del Corazón: Nuevos Horizontes para la Inclusión
Un camino lleno de oportunidades
El proyecto Borse del Cuore, impulsado por la Fundación Francesca Rava, se dirige a jóvenes vulnerables, promoviendo su integración educativa, social y profesional.
Además, proporciona herramientas concretas y apoyo estructurado, invirtiendo en educación, orientación y desarrollo de habilidades para facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral.
El apoyo de Plenitude al proyecto ha permitido que 15 jóvenes identificados por la Fundación Francesca Rava se beneficien de experiencias de aprendizaje únicas entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024, fortaleciendo su crecimiento personal y profesional.
El proyecto en detalle
El proyecto Borse del Cuore busca ayudar a los jóvenes participantes a desarrollar sus habilidades personales y profesionales, fomentando su autonomía e inclusión en el mercado laboral. Cada actividad está diseñada para satisfacer las necesidades específicas de cada participante, mediante, por ejemplo, orientación y asesoramiento, formación específica en redacción de currículums (CV), talleres prácticos, actividades culturales y cursos de Soporte Vital Básico (SVB).
A continuación se presentan algunas historias significativas de los hitos alcanzados gracias al proyecto:
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La historia de Ralph
Ralph pudo tomar clases de apoyo y de italiano, y decidió no abandonar la escuela. Así, logró ponerse al día en todas las asignaturas, aprobar sus exámenes y avanzar hacia su último año de secundaria.
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La historia de Lorenzo
Lorenzo decidió retomar sus estudios gracias a la ayuda de los tutores de Borse del Cuore.
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La historia de Michael
Michael, tras salir del centro de detención de menores Cesare Beccaria, reanudó sus estudios con el apoyo de tutores especializados, recuperando así los años escolares perdidos.
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La historia de Aurora
Aurora completó un curso de especialización como parte de sus estudios de esteticista, cuyos costos fueron cubiertos por el proyecto.
Hacia nuevas metas
El proyecto logró resultados significativos y demostró ser eficaz al apoyar a los jóvenes en su proceso de crecimiento, desde aprobar los exámenes de graduación de secundaria hasta la obtención de títulos técnicos y profesionales. Entre los 15 beneficiarios, un estudiante incluso recibió una beca para asistir a la universidad.
La iniciativa también contribuyó a mejorar la autonomía personal de los participantes y a desarrollar las habilidades necesarias para el ámbito laboral. Como resultado, los participantes adquirieron mayor autoestima y conciencia de sus propias capacidades gracias a las experiencias adquiridas durante el curso.