Un camino lleno de oportunidades

El proyecto Borse del Cuore, impulsado por la Fundación Francesca Rava, se dirige a jóvenes vulnerables, promoviendo su integración educativa, social y profesional.

Además, proporciona herramientas concretas y apoyo estructurado, invirtiendo en educación, orientación y desarrollo de habilidades para facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral.

El apoyo de Plenitude al proyecto ha permitido que 15 jóvenes identificados por la Fundación Francesca Rava se beneficien de experiencias de aprendizaje únicas entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024, fortaleciendo su crecimiento personal y profesional.