A través del programa Frequenza 200, Plenitude y WeWorld unen fuerzas para garantizar oportunidades educativas equitativas para niños y niñas en contextos vulnerables, fomentando la inclusión, el bienestar y la continuidad en su trayectoria escolar.DESCUBRE MÁS
Nuestros proyectos para combatir la pobreza educativa
La pobreza educativa en Italia
En nuestro país, alrededor de 1,4 millones de menores viven en condiciones de pobreza absoluta, mientras que 2,2 millones se encuentran en situación de pobreza relativa. Una pobreza tanto económica como educativa, agravada aún más por el contexto macroeconómico*.
Garantizar el desarrollo de los menores y ofrecerles igualdad de oportunidades es esencial para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad. En la práctica, significa abordar múltiples condiciones de partida, especialmente en áreas caracterizadas por una significativa fragilidad económica y sociocultural.
El compromiso de Plenitude, en colaboración con entidades del tercer sector que combaten activamente la pobreza educativa, se centra en apoyar a niños y adolescentes de familias en situación de vulnerabilidad social y económica para que puedan explorar y desarrollar sus habilidades, talentos y aspiraciones.
Fuente: Con i Bambini – Observatorio sobre la Pobreza Educativa – 2024
Frequenza 200: con WeWorld por una educación inclusiva
Fundación CESVI: una respuesta concreta a la pobreza educativa
Hemos apoyado a la Fundación CESVI en favor de niños, adolescentes y jóvenes mujeres en situación de dificultad y marginación, respaldando los proyectos «Las Casas de la Sonrisa» en las ciudades de Nápoles, Bari, Siracusa, Milán y «La Casa Recuperada» en Faenza.DESCUBRE MÁS
Fundación L’Albero della Vita E.T.S.: un proyecto de formación para los más jóvenes
Junto con L’Albero della Vita, hemos apoyado el proyecto Exducere Plenitude, que promovió itinerarios educativos, psicosociales y actividades recreativas en 6 áreas metropolitanas, con el objetivo de formar a jóvenes de entre 6 y 15 años y a sus familias en situación de vulnerabilidad.DESCUBRE MÁS
Energías regenerativas: dar nuevas oportunidades al futuro
Un proyecto en colaboración con Farsi Prossimo Onlus destinado a desarrollar competencias, mejorar el bienestar psicofísico y promover la inclusión. La iniciativa ofrece espacios de aprendizaje y encuentro para jóvenes en situación de vulnerabilidad económica y social en Milán y su periferia.DESCUBRE MÁS
Becas del Corazón: una iniciativa para favorecer la integración de los jóvenes más vulnerables
Este proyecto, promovido por la Fundación Francesca Rava, tiene como objetivo acompañar a los jóvenes en situación de vulnerabilidad hacia la construcción de un futuro escolar, profesional y social sólido a través de itinerarios de orientación y formación.
La Casa de Sam o de la Amistad y el Centro Juvenil Icaro: permanecer cada día junto a las familias en dificultad
El proyecto «La Casa de Sam o de la Amistad y el Centro Juvenil Icaro», promovido por Martinengo y apoyado por Plenitude, fomenta la autonomía, el crecimiento y la inclusión de unos 230 niños y jóvenes en dificultad social y económica de la zona sureste de Milán. Esto se consiguó a través de actividades estructuradas de integración juvenil, asistencia educativa, programas de apoyo escolar, orientación terapéutica y momentos de recreación.