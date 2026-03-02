Nuestros proyectos para combatir la pobreza educativa

La pobreza educativa en Italia

En nuestro país, alrededor de 1,4 millones de menores viven en condiciones de pobreza absoluta, mientras que 2,2 millones se encuentran en situación de pobreza relativa. Una pobreza tanto económica como educativa, agravada aún más por el contexto macroeconómico*.

Garantizar el desarrollo de los menores y ofrecerles igualdad de oportunidades es esencial para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad. En la práctica, significa abordar múltiples condiciones de partida, especialmente en áreas caracterizadas por una significativa fragilidad económica y sociocultural.

El compromiso de Plenitude, en colaboración con entidades del tercer sector que combaten activamente la pobreza educativa, se centra en apoyar a niños y adolescentes de familias en situación de vulnerabilidad social y económica para que puedan explorar y desarrollar sus habilidades, talentos y aspiraciones.

Fuente: Con i Bambini – Observatorio sobre la Pobreza Educativa – 2024