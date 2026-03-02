Energía regenerativa: apoyando a Farsi Prossimo Onlus para asistir a los más jóvenes los
Juntos para regenerar el futuro
Con un enfoque inclusivo, el proyecto apoyado por Plenitude y activo entre noviembre de 2023 y el 31 de octubre de 2024, involucró a niños de entre 10 y 17 años residentes en los barrios más periféricos y vulnerables de Milán y alrededores. El proyecto nació con el objetivo de atender las necesidades educativas y sociales de las familias en situación de vulnerabilidad social, brindando apoyo escolar y promoviendo actividades para mejorar el bienestar psicológico y físico de los jóvenes. En concreto, Energía Regenerativa orientó a los estudiantes hacia el éxito académico, ofreciéndoles oportunidades de interacción social y crecimiento personal. Para lograr estos objetivos, las actividades se centraron principalmente en tres áreas:
El proyecto en detalle
En los últimos años, en parte debido a la pandemia, los desafíos educativos y sociales que enfrentan muchos jóvenes se han agravado. En este contexto, la iniciativa nació precisamente para abordar estas nuevas necesidades, con el objetivo de crear un entorno de apoyo y crecimiento para los jóvenes. En concreto:
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Apoyo al estudio y prevención del abandono escolar
Apoyo específico para ayudar a los estudiantes a mejorar sus métodos de estudio. El apoyo está diseñado para ser inclusivo, atendiendo también a personas con necesidades educativas especiales (NEE) o dificultades específicas de aprendizaje (DEL).
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Promover la interacción social y el bienestar
Actividades y encuentros para fomentar la socialización entre los jóvenes, ayudándoles a desarrollar habilidades emocionales y relacionales a través de la interacción y el intercambio con demás, creando momentos de crecimiento e intercambio mutuo.
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Participación activa de los jóvenes
Un enfoque orientado a convertir a los niños en protagonistas de las actividades propuestas, haciéndoles sentir más motivados, autónomos y responsables de su propio crecimiento.
Los resultados alcanzados
El proyecto involucró a aproximadamente 500 jóvenes, ofreciéndoles diversas actividades educativas y recreativas para satisfacer sus diversas necesidades. De ellos, aproximadamente 165 participaron en iniciativas de apoyo al estudio, unos 25 jóvenes con necesidades educativas especiales (NEE) o dificultades de aprendizaje (TA) participaron en actividades específicas de apoyo al estudio, 160 participaron en talleres recreativos y alrededor de 150 tuvieron la oportunidad de participar en actividades de ocio, como viajes y excursiones, para descubrir nuevos lugares y fomentar la socialización y compartir con sus compañeros.
Gracias a la contribución de Plenitude y al proyecto Energía Regenerativa, también fue posible crear y diseñar las obras artísticas de 15 jóvenes de Cernusco sul Naviglio, dando vida al libro "Un ladrón en el cuadro".