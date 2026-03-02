Los resultados alcanzados

El proyecto involucró a aproximadamente 500 jóvenes, ofreciéndoles diversas actividades educativas y recreativas para satisfacer sus diversas necesidades. De ellos, aproximadamente 165 participaron en iniciativas de apoyo al estudio, unos 25 jóvenes con necesidades educativas especiales (NEE) o dificultades de aprendizaje (TA) participaron en actividades específicas de apoyo al estudio, 160 participaron en talleres recreativos y alrededor de 150 tuvieron la oportunidad de participar en actividades de ocio, como viajes y excursiones, para descubrir nuevos lugares y fomentar la socialización y compartir con sus compañeros.