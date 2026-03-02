Exducere Plenitude: más allá de la pobreza educativa, creciendo juntos
Un proyecto que da vida a nuevas oportunidades
En sinergia con la Fundación L’Albero della Vita E.T.S., hemos apoyado un proyecto contra la pobreza educativa interviniendo en las periferias de 6 ciudades italianas (Milán, Génova, Perugia, Nápoles, Catanzaro y Palermo). El proyecto, activo entre diciembre de 2023 y julio de 2024, apoyó a 600 menores de entre 6 y 15 años que viven en contextos de gran vulnerabilidad económica y social junto con sus familias. El proyecto brinda a los jóvenes herramientas concretas para crecer y afrontar los retos del mañana, protegiendo su bienestar físico y emocional.
Exducere Plenitude no nació solo como un proyecto educativo, sino como un compromiso para construir un entorno inclusivo y estimulante, donde cada niño pueda sentirse acogido y valorado. De esta manera, fue posible ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje mediante el desarrollo de competencias científicas, digitales y sociales.
Con programas innovadores y talleres experienciales, la iniciativa permitió además a los jóvenes recibir apoyo educativo y espacios de socialización necesarios para descubrir su papel dentro de la comunidad. En cada territorio se adoptó un enfoque personalizado. En particular, la intervención educativa brindó un apoyo integrado a las familias, que se articuló en:
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Apoyo material: distribución de bienes de primera necesidad.
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Apoyo socio-pedagógico: proyecto educativo personalizado con educadores profesionales.
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Creación de una red de proximidad: promoción de una comunidad de apoyo mutuo.
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Orientación a la formación y al trabajo: desarrollo de competencias para la búsqueda y mantenimiento del empleo.
Las principales áreas de intervención:
Para lograr un amplio alcance y una mayor eficacia en la comunidad, durante los primeros meses el proyecto reforzó su red con las escuelas locales, aumentando el número de niños participantes. También se seleccionaron profesionales para dirigir las distintas actividades, garantizando un impacto educativo específico y sostenible en estas tres áreas principales:
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Apoyo al estudio y la socialización: para cada niño participante se diseñó un método de estudio personalizado para alcanzar los objetivos escolares, establecidos junto con los docentes e incluidos en un plan de recuperación educativa.
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Desarrollo de competencias STEM y educación digital: programas innovadores guiados por expertos con el objetivo de acercar a los participantes a las disciplinas científicas (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y al uso consciente de las tecnologías, proporcionándoles herramientas prácticas para desenvolverse en el mundo digital.
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Promoción de la cultura y del territorio: visitas culturales, eventos colectivos y acciones concretas destinadas a estimular el sentido cívico, fomentar el respeto y cuidado del territorio y convertir a los participantes en ciudadanos más responsables y conscientes.
Nuestro compromiso concreto en el territorio
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Milán
El barrio de Baggio enfrenta retos sociales y una vulnerabilidad generalizada entre las familias, que a menudo viven en condiciones de dificultad socio-económica. La falta de perspectivas de futuro lleva a muchos padres a no invertir en el desarrollo de sus hijos. Por esta razón, el equipo organizó talleres semanales para brindar apoyo académico a los estudiantes y mejorar su autonomía y motivación.
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Génova
En el barrio periférico de Sampierdarena ofrece recursos limitados para los más jóvenes, con un alto riesgo de abandono escolar. En colaboración con el centro social "Il Ce.Sto" y las escuelas locales, este proyecto permitió organizar actividades para involucrar y apoyar a los jóvenes en su camino educativo y social.
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Perugia
En Ponte Felcino, el proyecto apoyó a una comunidad multicultural con un alto número de familias extranjeras. Los retos principales incluyen las barreras lingüísticas y el aislamiento social. Por ello, se introdujeron talleres de refuerzo lingüístico y social en colaboración con escuelas locales para apoyar el aprendizaje de la lengua italiana.
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Nápoles
En el barrio de Ponticelli, caracterizado por su criminalidad y adversidades socio-económicas, la inciativa aborda retos relacionados con el abandono escolar y la falta de oportunidades culturales. El equipo organizó talleres educacionales y de competencias STEM, con el objetivo de aumentar la inclusión y ofrecer alternativas positivas a los jóvenes.
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Catanzaro
En el barrio Aranceto de Catanzaro, intervenimos para combatir la marginalización de la juventud y la pobreza. En un área caracterizada por la falta de oportunidades, seleccionamos a profesores para organizar talleres en escuelas y centros comunitarios, buscando fortalecer la inclusión y proporcionando pormación.
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Palermo
En los barrios históricos de Ballarò y ZEN, el proyecto combate problemáticas como el desempleo, el aislamiento cultural y el abandono escolar. El equipo inició colaboraciones con las escuelas locales para organizar talleres STEM y de educación digital, con el fin de proporcionar a los jóvenes y las familias competencias útiles y estímulos culturales.