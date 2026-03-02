Un proyecto que da vida a nuevas oportunidades

En sinergia con la Fundación L’Albero della Vita E.T.S., hemos apoyado un proyecto contra la pobreza educativa interviniendo en las periferias de 6 ciudades italianas (Milán, Génova, Perugia, Nápoles, Catanzaro y Palermo). El proyecto, activo entre diciembre de 2023 y julio de 2024, apoyó a 600 menores de entre 6 y 15 años que viven en contextos de gran vulnerabilidad económica y social junto con sus familias. El proyecto brinda a los jóvenes herramientas concretas para crecer y afrontar los retos del mañana, protegiendo su bienestar físico y emocional.

Exducere Plenitude no nació solo como un proyecto educativo, sino como un compromiso para construir un entorno inclusivo y estimulante, donde cada niño pueda sentirse acogido y valorado. De esta manera, fue posible ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje mediante el desarrollo de competencias científicas, digitales y sociales.

Con programas innovadores y talleres experienciales, la iniciativa permitió además a los jóvenes recibir apoyo educativo y espacios de socialización necesarios para descubrir su papel dentro de la comunidad. En cada territorio se adoptó un enfoque personalizado. En particular, la intervención educativa brindó un apoyo integrado a las familias, que se articuló en: