La Casa de la Sonrisa son espacios de expresión e interacción social, diseñados para escuchar y observar las necesidades y fortalezas de los niños, adolescentes y mujeres jóvenes que enfrentan situaciones de marginación y dificultades. Su objetivo es prevenir y combatir la pobreza educativa y el aislamiento social, proporcionando espacios físicos de encuentro y centros de acogida seguros. Estas instalaciones ofrecen servicios, asistencia y programas de protección, empoderando a los beneficiarios a forjar su propio futuro.

Gracias al apoyo de Plenitude, la Casa de la Sonrisa de Nápoles, Bari, Siracusa y Milán han ofrecido a 2.210 personas, incluidos 1.580 menores, actividades educacionales, recreativas y de apoyo psicológico, como: