El futuro encuentra un hogar gracias a nuestra colaboración con la Fundación CESVI
Casa de las Sonrisas: mucho más que un lugar
La Casa de la Sonrisa son espacios de expresión e interacción social, diseñados para escuchar y observar las necesidades y fortalezas de los niños, adolescentes y mujeres jóvenes que enfrentan situaciones de marginación y dificultades. Su objetivo es prevenir y combatir la pobreza educativa y el aislamiento social, proporcionando espacios físicos de encuentro y centros de acogida seguros. Estas instalaciones ofrecen servicios, asistencia y programas de protección, empoderando a los beneficiarios a forjar su propio futuro.
Gracias al apoyo de Plenitude, la Casa de la Sonrisa de Nápoles, Bari, Siracusa y Milán han ofrecido a 2.210 personas, incluidos 1.580 menores, actividades educacionales, recreativas y de apoyo psicológico, como:
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Cursos para desarrollar habilidades informáticas, lingüísticas, artísticas y deportivas.
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Educativo y escolar.
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Apoyo educativo y escolar.
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Itinerarios culturales (sitios de interés histórico, museos, parques temáticos) e itinerarios medioambientales (rutas/excursiones en la naturaleza).
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Intervenciones de apoyo a la crianza.
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Talleres de psicomotricidad..
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Espacios de escucha seguros y grupos de discusión para familias.
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Rutas de apoyo psicológico.
Nuestro proyecto con CESVI en detalle
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La Casa de las Sonrisas en Nápoles
Beneficiarios del proyecto: 327 personas, incluidos 125 menores de edad.
En San Pietro, un distrito de Patierno en las afueras de Nápoles, cerca del 37% de las familias viven en condiciones de pobreza económica y educativa. El proyecto ha puesto en marcha actividades deportivas, programas recreativos y culturales, sesiones de apoyo psicológico, servicios de escucha y orientación, así como iniciativas para fortalecer la autoestima y apoyar la crianza.
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La Casa de las Sonrisas en Bari
Beneficiarios del proyecto: 691 personas, incluidos 511 menores de edad.
El barrio de San Paolo, en el distrito de Stanic, es el barrio periférico más grande de Bari, donde los menores experimentan dificultades para relacionarse, además de una baja implicación académica, lo que a menudo conduce al abandono escolar prematuro. La Casa de las Sonrisas ofrece actividades deportivas, talleres de psicomotricidad, actividades artísticas, espacios de escucha seguros y grupos de apoyo para familias.
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La Casa de las Sonrisas en Siracusa
Beneficiarios del proyecto: 116 personas, incluidos 73 menores de edad.
Zecchino es un barrio periférico marcado por la fragilidad económica y sociocultural, la delincuencia juvenil y altas tasas de abandono escolar, así como por la falta de espacios educativos y comunitarios. La Casa de las Sonrisas fomenta oportunidades de conexión e interacción social que promueven el empoderamiento de menores y familias, y fomentan la integración social.
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La Casa de las Sonrisas en Milán
Beneficiarios del proyecto: 19 menores.
Las dos comunidades residenciales mixtas, ubicadas en los barrios de Bonola y Villapizzone de Milán, acogen a menores a petición de los servicios sociales locales. La Casa de las Sonrisas, gracias al apoyo de un centro clínico especializado en trauma y problemas familiares, ofrece atención altamente personalizada a niños y jóvenes.
El hogar redescubierto: Juntos hoy para reconstruir el mañana
En Faenza, en la provincia de Rávena, numerosos edificios resultaron dañados durante las inundaciones de mayo de 2023. Entre ellos se encontraba "La Casa Ritrovata", una comunidad apoyada por CESVI que acoge a menores separados de sus familias y a menores extranjeros no acompañados de entre 8 y 18 años. Se trata de un espacio de encuentro vital para jóvenes en situación de vulnerabilidad social.
Con el apoyo de Plenitude, la instalación ha sido restaurada, quedando plenamente operativa para alojar a sus residentes. Ahora ofrece a los beneficiarios apoyo psicológico y ayuda para superar el trastorno de estrés postraumático (TEPT). El programa ha ampliado su oferta de actividades, incluyendo excursiones, oportunidades de voluntariado y campamentos de verano, garantizando que los menores pudieran pasar el mayor tiempo posible fuera de la comunidad.