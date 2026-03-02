Plenitude junto a WeWorld con el Proyecto Frequenza 200
Unidos por una energía que genera valor social.
En Plenitude creemos que la sostenibilidad no significa solo contribuir a reducir el impacto ambiental de nuestras actividades, sino también generar valor para las personas y la comunidad.
Por este motivo invertimos en proyectos que promueven la inclusión social, el acceso a la educación, la igualdad de oportunidades y el bienestar colectivo.
De esta visión nace el apoyo a Frequenza 200: el programa promovido por WeWorld, una organización sin ánimo de lucro comprometida con la defensa de los derechos de las personas más vulnerables. El programa busca combatir la pobreza educativa y restituir el derecho fundamental a la educación, promoviendo inclusión, bienestar e igualdad de oportunidades para preadolescentes y adolescentes que viven en contextos marcados por la exclusión social, el abandono escolar y la falta de referentes.
Nuestro apoyo ha contribuido al crecimiento de Frequenza 200, permitiendo activar nuevas actividades educativas, ampliar los espacios de estudio e involucrar a un número creciente de jóvenes en riesgo de abandono escolar, valorando la educación como oportunidad de inclusión y cambio.
Educación e inclusión: un compromiso concreto para el futuro
El proyecto tiene como objetivo combatir la pobreza educativa entre jóvenes de 11 a 25 años en 7 ciudades italianas: Milán (Barona, Giambellino, Corvetto y Ponte Lambro), Roma (San Basilio), Cagliari (Sant’Elia), Nápoles (Scampia), Catania (San Cristoforo), Bolonia (San Vitale) y Aversa.
La iniciativa combina actividades de apoyo escolar (clases de refuerzo, tutoría, ayuda con los deberes) con acciones orientadas a la escucha y el bienestar psicológico de los adolescentes.
Más de 1300 jóvenes han sido ayudados a desarrollar competencias y autonomía para “recuperar su propio futuro”.
Además, los centros Frequenza 200 permanecen abiertos también durante el verano, un momento crítico para los estudiantes en riesgo de abandono escolar, garantizando la continuidad educativa y una presencia constante en la comunidad incluso durante las vacaciones escolares.
¿Cómo tomó forma el proyecto?
Descubre las actividades de Frequenza 200 y cómo han ayudado a todas las personas involucradas.
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Apoyo escolar
Beneficiarios del proyecto: 300 chicas y chicos*
La continuidad educativa fuera del contexto escolar en los centros educativos Frequenza 200 permitió a niños de entre 6 y 14 años recibir apoyo extraescolar, donde pudieron desarrollar nuevas técnicas de aprendizaje y métodos de estudio.
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Workshops formativos y experienciales
Beneficiarios del proyecto: 300 chicas y chicos*
La continuidad educativa fuera del contexto escolar en los centros educativos Frequenza 200 permitió a niños de entre 6 y 14 años recibir apoyo extraescolar, donde pudieron desarrollar nuevas técnicas de aprendizaje y métodos de estudio.
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Espacio de escucha psicoeducativa
Beneficiarios del proyecto: 39 chicas y chicos*
Un espacio neutral diseñado para llegar a quienes han abandonado o ya no asisten a la escuela. Ofreciendo un entorno libre de prejuicios donde puedan sentirse seguros al acceder al apoyo, gracias a la presencia de psicólogos capacitados.
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Servicio de tutoría – Case Manager
Beneficiarios del proyecto: 26 chicas y chicos*
Con la introducción del rol de Gestor de Casos para apoyar la tutoría de los estudiantes, fue posible establecer un punto de referencia dedicado. Este rol interactúa con redes e instituciones locales, lo que facilita identificar y asistir de manera oportuna y eficaz a quienes más lo necesitan.
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Activación del vecindario
Beneficiarios del proyecto: 144 chicas y chicos*
En cinco barrios de Milán, Roma y Aversa, donde están activos los centros educativos Frequenza 200, se crearon espacios dedicados a la creatividad y la actividad física mediante eventos y cursos de deportes urbanos, arte urbano y deportes de equipo. Estas iniciativas fomentaron la expresión artística, el bienestar físico y la socialización, involucrando a los jóvenes en experiencias positivas e inclusivas.
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Espacios de Empoderamiento Juvenil
Beneficiarios del proyecto 24 niñas y niños
Se lanzó un proyecto piloto dedicado al empoderamiento de adolescentes en Nápoles y Bolonia, con el objetivo de destacar sus intereses e ideas para co-diseñar iniciativas, eventos y espacios donde puedan asumir un rol protagonista.
*Los números de beneficiarios se actualizarán periódicamente según los datos de los informes trimestrales.