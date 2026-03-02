En Plenitude creemos que la sostenibilidad no significa solo contribuir a reducir el impacto ambiental de nuestras actividades, sino también generar valor para las personas y la comunidad.

Por este motivo invertimos en proyectos que promueven la inclusión social, el acceso a la educación, la igualdad de oportunidades y el bienestar colectivo.

De esta visión nace el apoyo a Frequenza 200: el programa promovido por WeWorld, una organización sin ánimo de lucro comprometida con la defensa de los derechos de las personas más vulnerables. El programa busca combatir la pobreza educativa y restituir el derecho fundamental a la educación, promoviendo inclusión, bienestar e igualdad de oportunidades para preadolescentes y adolescentes que viven en contextos marcados por la exclusión social, el abandono escolar y la falta de referentes.

Nuestro apoyo ha contribuido al crecimiento de Frequenza 200, permitiendo activar nuevas actividades educativas, ampliar los espacios de estudio e involucrar a un número creciente de jóvenes en riesgo de abandono escolar, valorando la educación como oportunidad de inclusión y cambio.