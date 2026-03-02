Muchas acciones, un objetivo común: la transición energética
Cada día ponemos toda nuestra experiencia para alcanzar este objetivo.
En este país, estamos presentes en el mercado energético a través de la empresa Adriaplin doo, fundada en 1994. Con esta compañía, ofrecemos una gama completa de servicios vinculados a la venta de soluciones energéticas, siempre enfocadas en satisfacer las necesidades de nuestros clientes y respetar los recursos del territorio.
Datos actualizados en diciembre de 2025
En este sector nos ocupamos de la venta de gas natural y soluciones energéticas. También nos encargamos del mantenimiento de la red de gasoductos, incorporando mejoras e innovaciones constantes. Nuestro objetivo es ofrecer a los clientes soluciones energéticas eficientes y de alta calidad.
En el ámbito de la movilidad eléctrica, también estamos ampliando nuestros servicios de recarga para vehículos eléctricos, con el fin de mejorar su cobertura y eficiencia.
Estamos profundamente comprometimos en apoyar a las víctimas de violencia doméstica, colaborando con el CSD Južna Primorska, uno de los 16 Centros de Asistencia Social en Eslovenia. Desde 2012, el programa social "Casa Segura Kras" ha brindado refugio a un total de 329 personas, incluyendo 163 mujeres y 166. Adriaplin, una empresa controlada por Plenitude, apoyó la renovación y el equipamiento de una casa de acogida para mujeres y niños víctimas de violencia. La contribución permitió realizar mejoras estructurales y adquirir mobiliario, sistemas de seguridad y equipamiento esencial, creando así un entorno seguro y acogedor.
Cada día ponemos toda nuestra experiencia para alcanzar este objetivo.