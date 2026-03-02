Proyecto Casa Segura Kras

Estamos profundamente comprometimos en apoyar a las víctimas de violencia doméstica, colaborando con el CSD Južna Primorska, uno de los 16 Centros de Asistencia Social en Eslovenia. Desde 2012, el programa social "Casa Segura Kras" ha brindado refugio a un total de 329 personas, incluyendo 163 mujeres y 166. Adriaplin, una empresa controlada por Plenitude, apoyó la renovación y el equipamiento de una casa de acogida para mujeres y niños víctimas de violencia. La contribución permitió realizar mejoras estructurales y adquirir mobiliario, sistemas de seguridad y equipamiento esencial, creando así un entorno seguro y acogedor.