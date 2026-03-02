Renovables

Con nuestras plantas fotovoltaicas y de almacenamiento contamos con aproximadamente 1,7 GW de capacidad total instalada, distribuidos en más de 20 instalaciones en más de 5 estados. Una confirmación de nuestro compromiso con las energías provenientes de fuentes renovables.

También hemos completado la construcción de la planta Guajillo, ubicada en el condado de Webb, al suroeste de Texas. Se trata del mayor sistema de almacenamiento en baterías que hemos desarrollado hasta ahora: con una capacidad de 200 MW, está situada cerca del parque solar Corazon Solar Farm, lo que permite un uso más eficiente de los recursos y de la energía, contribuyendo a que la red eléctrica regional sea más estable y eficiente.