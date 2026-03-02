Cómo operamos

En este país, nuestra actividad se centra principalmente en la venta de energía con productos y servicios diseñados para las necesidades de particulares y empresas, mediante ofertas que están atentas a los desarrollos del sector, garantizando la mejor eficiencia y calidad del mercado.

Con los servicios On The Road de Plenitude también estamos involucrados en el sector de la movilidad eléctrica y nos comprometemos a la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. A través de Plenitude Renewables France también nos ocupamos de la producción de energía a partir de fuentes renovables, contribuyendo así al camino de la transición energética en conformidad con la estrategia de reducción de emisiones de CO 2 .

En marzo de 2026 se firmó un acuerdo con Methagora, desarrollador de soluciones para el biometano y proveedor de gas, que nos permitirá abastecernos durante 15 años de aproximadamente 50 GWh de biometano al año, procedentes de diferentes áreas agrícolas, contribuyendo también al desarrollo del sector en el país.