En este sector, además de comercializar productos, ofrecemos servicios de asistencia y nos ocupamos del suministro de electricidad, gas natural y soluciones de eficiencia energética para contribuir a optimizar el consumo de nuestros clientes.
Nos dirigimos tanto a consumidores privados como a empresas, desde artesanos hasta pymes, garantizando ofertas competitivas en el mercado. Estas incluyen opciones de tarifas indexadas, fijas, de distinta duración, así como ofertas de electricidad certificada producida a partir de fuentes renovables mediante garantías de origen.
Trabajamos constantemente para ampliar nuestro portafolio, ampliando nuestra gama de productos y servicios para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.