Nuestro compromiso en Francia

Cómo operamos

En este país, nuestra actividad se centra principalmente en la venta de energía con productos y servicios diseñados para las necesidades de particulares y empresas, mediante ofertas que están atentas a los desarrollos del sector, garantizando la mejor eficiencia y calidad del mercado.

Con los servicios On The Road de Plenitude también estamos involucrados en el sector de la movilidad eléctrica y nos comprometemos a la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. A través de Plenitude Renewables France también nos ocupamos de la producción de energía a partir de fuentes renovables, contribuyendo así al camino de la transición energética en conformidad con la estrategia de reducción de emisiones de CO2.

En marzo de 2026 se firmó un acuerdo con Methagora, desarrollador de soluciones para el biometano y proveedor de gas, que nos permitirá abastecernos durante 15 años de aproximadamente 50 GWh de biometano al año, procedentes de diferentes áreas agrícolas, contribuyendo también al desarrollo del sector en el país.

Nuestros números en Francia

  • Más de 370 empleados

  • Alrededor de 1 millón de clientes

  • Alrededor 0,9 GW

    de potencia instalada en plantas solares en operación

Datos actualizados en diciembre de 2025

Renovables

En este ámbito, contamos con numerosos proyectos en desarrollo, que incluyen 0,8 GW de energía solar. Nuestra actividad incluye también la agrivoltaica, integrando instalaciones fotovoltaicas con la agricultura y la ganadería, creando así valor compartido para el territorio y las comunidades. En el norte de Francia, disponemos del parque fotovoltaico Athies-Samoussy que, con una extensión de 100 hectáreas, produce alrededor de 90 GWh al año, siendo así una de las diez principales centrales solares del país.

Compuesto por cinco plantas fotovoltaicas, contribuye a aumentar la capacidad de generación de energía renovable, al tiempo que crea nuevos empleos en colaboración con organizaciones locales y regionales. También se ha puesto en marcha la producción de nuestra planta solar de Bouillac, situada en Dordoña, con una capacidad instalada de 5 MW. La planta generará aproximadamente 6.700 MWh de electricidad al año y está conectada a la red local mediante una línea subterránea.

Retail

En este sector, además de comercializar productos, ofrecemos servicios de asistencia y nos ocupamos del suministro de electricidad, gas natural y soluciones de eficiencia energética para contribuir a optimizar el consumo de nuestros clientes.
Nos dirigimos tanto a consumidores privados como a empresas, desde artesanos hasta pymes, garantizando ofertas competitivas en el mercado. Estas incluyen opciones de tarifas indexadas, fijas, de distinta duración, así como ofertas de electricidad certificada producida a partir de fuentes renovables mediante garantías de origen.

Trabajamos constantemente para ampliar nuestro portafolio, ampliando nuestra gama de productos y servicios para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

E-mobility

Estamos promoviendo el desarrollo del sector de la movilidad eléctrica en el país, tanto en la ampliación de la red como en los servicios de recarga gracias a nuestra app. Buscamos activamente nuevos socios, empresas y ubicaciones estratégicas para alcanzar nuestros objetivos.
También estamos innovando las estaciones de servicio actuales mediante la instalación de cargadores rápidos y ultra rápidos de alta potencia: en mayo de 2025 se inauguró el área de servicio Cœur de Sologne en la autopista A71 en Francia, que alberga nuestro mayor hub de recarga. Está compuesto por 15 puntos de recarga ultra rápidos de hasta 300 kW y por marquesinas solares que producen 112.670 kWh/año.

Explora nuestras instalaciones más relevantes en el mapa. Haz clic para navegar.

  • Fotovoltaico

Para saber más sobre nuestras actividades

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