Cómo operamos

En este país, estamos presentes a través de la empresa Zenith y nos encargamos de la venta de gas y electricidad, además de productos y servicios que contribuyen al ahorro energético.

Promovemos el desarrollo de las energías procedentes de fuentes renovables y de soluciones de recarga para vehículos eléctricos para nuestros clientes.

También nos dedicamos a fomentar un uso más consciente de la energía mediante diversas iniciativas y proyectos en el territorio.