Muchas acciones, un objetivo común: la transición energética
Cada día ponemos toda nuestra experiencia para alcanzar este objetivo.
En este país, estamos presentes a través de la empresa Zenith y nos encargamos de la venta de gas y electricidad, además de productos y servicios que contribuyen al ahorro energético.
Promovemos el desarrollo de las energías procedentes de fuentes renovables y de soluciones de recarga para vehículos eléctricos para nuestros clientes.
También nos dedicamos a fomentar un uso más consciente de la energía mediante diversas iniciativas y proyectos en el territorio.
Datos actualizados en diciembre de 2025
Trabajamos constantemente en el desarrollo de parques fotovoltaicos para la producción de energía renovable: estamos activos con numerosos proyectos en desarrollo en todo el país, en línea con nuestros objetivos.
En el mercado griego, nos encargamos de la venta de electricidad y gas, buscando ampliar nuestra oferta y mejorar nuestros productos y servicios.
En el ámbito de la movilidad eléctrica, estamos ampliando nuestros servicios de recarga para vehículos eléctricos y buscamos socios para expandir nuestra oferta de interoperabilidad.
En septiembre de 2023, la región de Tesalia fue afectada por una inundación provocada por la "Tormenta Daniel", con graves consecuencias para el territorio y la comunidad.
Para responder a la emergencia, a través de nuestra empresa Zenith, proporcionamos ayuda concreta a la población local, donando 18 alojamientos prefabricados para ofrecer refugio a las personas afectadas.
Cada día ponemos toda nuestra experiencia para alcanzar este objetivo.