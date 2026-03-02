Renovables

Contamos con una capacidad instalada de cerca de 0,2 GW de fuentes renovables. En línea con nuestra estrategia de reducción de emisiones de CO₂, construimos en 2020 y 2022 los parques eólicos Badamsha 1 y 2, con una capacidad de 48 MW cada uno, sumando un total de 96 MW. En conjunto, producen unos 395 GWh de electricidad al año.

Otra inversión relevante en renovables se completó en 2023 con la primera planta fotovoltaica de Plenitude Arm Wind en el país, ubicada en Shaulder y con una capacidad de 50 MW, capaz de producir aproximadamente 90 GWh de energía al año. Esta planta, desarrollada en más de 100 hectáreas con más de 93.000 paneles solares, está conectada a la red local mediante una nueva línea aérea de transmisión de energía de 7,5 km.

En la región de Mangystau, en Zhanaozen, entró en funcionamiento en septiembre de 2025 una planta fotovoltaica de 50 MW, con más de 80.000 paneles instalados en un área de aproximadamente 80 hectáreas. La iniciativa se enmarca en un proyecto más amplio e innovador desarrollado por Eni y KazMunayGas para la construcción de una central eléctrica híbrida de 247 MW, capaz de integrar energía solar, eólica y de gas. La puesta en marcha del parque solar, del que Plenitude posee el 51% equivalente a 25,5 MW, mientras que KazMunayGas tiene la participación restante, evidencia la sinergia entre competencias internacionales y compromiso local, ofreciendo una contribución concreta a la transición energética y al desarrollo económico.