Renovables

En el Reino Unido contamos con una capacidad total instalada de fuentes renovables de alrededor 0,2 GW. Nuestro objetivo es seguir creciendo: estamos activos en la generación de energía eléctrica a partir de la energía eólica offshore a través de Vårgrønn, una empresa conjunta entre Plenitude (65 %) y el fondo noruego HitecVision (35 %).

Uno de los principales proyectos es Dogger Bank, el parque eólico marino más grande del mundo, desarrollado junto con Equinor y SSE Renewables. Con una capacidad total de 3,6 GW, incluye la instalación de 277 turbinas de última generación de 13 MW, situadas a más de 130 km de la costa noreste del país.

A través de Vårgrønn, y en colaboración con Flotation Energy, también firmamos un acuerdo de exclusividad con Crown Estate Scotland para desarrollar los parques eólicos flotantes offshore GreenVolt y Cenos. Estos dos proyectos, con una capacidad total de 1,9 GW, suministrarán electricidad renovable a la red nacional y contribuirán a la descarbonización de las plataformas de petróleo y gas en el Mar del Norte.

El proyecto GreenVolt es además el único proyecto eólico flotante offshore que ha ganado un contrato CfD en la última licitación del gobierno británico.