Muchas acciones, un objetivo común: la transición energética
Cada día ponemos toda nuestra experiencia para alcanzar este objetivo.
En este país estamos comprometidos con la promoción de las energías renovables. Tenemos varios proyectos en desarrollo y colaboramos con socios del sector para implementar soluciones energéticas innovadoras.
En el Reino Unido contamos con una capacidad total instalada de fuentes renovables de alrededor 0,2 GW. Nuestro objetivo es seguir creciendo: estamos activos en la generación de energía eléctrica a partir de la energía eólica offshore a través de Vårgrønn, una empresa conjunta entre Plenitude (65 %) y el fondo noruego HitecVision (35 %).
Uno de los principales proyectos es Dogger Bank, el parque eólico marino más grande del mundo, desarrollado junto con Equinor y SSE Renewables. Con una capacidad total de 3,6 GW, incluye la instalación de 277 turbinas de última generación de 13 MW, situadas a más de 130 km de la costa noreste del país.
A través de Vårgrønn, y en colaboración con Flotation Energy, también firmamos un acuerdo de exclusividad con Crown Estate Scotland para desarrollar los parques eólicos flotantes offshore GreenVolt y Cenos. Estos dos proyectos, con una capacidad total de 1,9 GW, suministrarán electricidad renovable a la red nacional y contribuirán a la descarbonización de las plataformas de petróleo y gas en el Mar del Norte.
El proyecto GreenVolt es además el único proyecto eólico flotante offshore que ha ganado un contrato CfD en la última licitación del gobierno británico.
Cada día ponemos toda nuestra experiencia para alcanzar este objetivo.