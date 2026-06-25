Plenitude renueva por quinto año consecutivo como Energy Partner de Magdalena en Vivo

La compañía energética asegura un año más el suministro de electricidad certificada con garantías de origen renovable en las principales citas musicales de la región, que tendrán lugar entre el 20 y el 25 de julio

La compañía mantiene además su colaboración con los festivales Música en Grande (Torrelavega) y La Plaza (Santander)

Plenitude consolida su vinculación con el panorama cultural de Cantabria al repetir por quinto año consecutivo como Energy Partner del festival Magdalena en Vivo, de la mano de Mouro Producciones. Durante la celebración de este evento en Santander del 20 al 25 de julio, en plena Semana Grande, la compañía se encargará de suministrar electricidad certificada con garantías de origen renovables.

En concreto, Plenitude asume el suministro energético en las principales infraestructuras del recinto de La Campa, alimentando así oficinas, camerinos, zonas de hostelería, baños y áreas VIP. Además de esta aportación estructural, la compañía habilitará un espacio de descanso con paneles solares destinados a la carga de dispositivos móviles.

Durante todo el mes de julio, la flagship store de la compañía en Santander, situada en la calle Calvo Sotelo 14, funcionará como punto oficial de venta física, donde los asistentes podrán adquirir sus entradas para cualquiera de los festivales organizados por Mouro Producciones.

El festival Magdalena en Vivo, programado entre el 20 y el 25 de julio, contará con las actuaciones de Abraham Mateo, Taburete, Cali y El Dandee, Ana Torroja, David Otero y la gira de OT 2025.

El despliegue de Plenitude como motor energético abarca otras grandes citas de la región. La compañía apoya como firma colaboradora el ciclo Música en Grande de Torrelavega (celebrado del 25 al 27 de junio) y mantendrá este mismo respaldo en La Plaza (11-14 de septiembre, Santander). Entre los artistas más destacados figuran Juan Magán, Manuel Turizo, Walls, Raphael y Sergio Dalma, entre otros.

Este acuerdo refleja la sólida presencia de Plenitude en Cantabria y Santander, donde cuenta con sus oficinas y la flagship Plenitude Experience Store desde marzo de 2025, además de ser patrocinador principal del Real Racing Club, reforzando su arraigo en la vida deportiva y social del territorio.

Plenitude está presente en España con un modelo de negocio integrado que abarca la generación de energía renovable, la comercialización de energía y soluciones energéticas, así como la movilidad eléctrica. La compañía opera proyectos renovables con una capacidad instalada cercana a los aproximadamente 1.800 MW y presta servicio a aproximadamente 500.000 clientes en el mercado ibérico de comercialización de energía.

Sobre Plenitude

Plenitude, compañía participada por Eni, opera en más de 15 países de todo el mundo con un modelo de negocio que integra la generación eléctrica a partir de cerca de 6 GW de capacidad renovable, así como la comercialización de energía y soluciones energéticas en Europa. La empresa presta servicio a 11 millones de clientes y gestiona una amplia red de 23.000 puntos públicos de recarga para vehículos eléctricos.