Plenitude se estrena como Colaborador Principal del festival de música Sonorama Ribera en Burgos

La compañía inicia su colaboración con uno de los festivales de música más reconocidos de España, con un espacio dedicado a la carga gratuita de dispositivos con energía solar

Con esta alianza, Plenitude refuerza su presencia en los grandes eventos culturales

Plenitude se estrena como Colaborador Principal de Sonorama Ribera, una de las citas musicales más reconocidas del panorama nacional. La compañía inicia su colaboración con el festival en la edición de 2026, que se celebrará del 5 al 9 de agosto en Aranda de Duero (Burgos), reforzando su compromiso con la cultura a través de su participación en algunos de los eventos musicales de mayor repercusión en España.

Como parte de esta asociación, Plenitude contará con un espacio propio bajo el concepto 'Recárgate con Plenitude’, un área abierta al público donde los asistentes podrán recargar sus teléfonos móviles de forma gratuita mediante cargadores que funcionan con energía solar.

Sonorama Ribera volverá a convertir Aranda de Duero en el epicentro de la música en directo con un programa que reunirá a algunos de los artistas más destacados del panorama nacional e internacional, como Crystal Fighters, Rigoberta Bandini, Love of Lesbian y La M.O.D.A. Durante cinco días, el festival combinará los conciertos en el recinto principal de El Picón con su ya tradicional programa gratuito en el centro de la ciudad, repartido entre escenarios como la Plaza del Trigo, la Plaza de la Sal y el Parque de la Isla, consolidándose como uno de los grandes eventos musicales del verano.

La participación de Plenitude como Colaborador Principal permite a la compañía seguir aportando valor en distintas actividades lúdicas y culturales, acercando sus soluciones energéticas a los consumidores.

Plenitude está presente en España con un modelo de negocio integrado que abarca la generación de energía renovable, la comercialización y las soluciones energéticas, así como la movilidad eléctrica. La compañía opera proyectos renovables con una capacidad instalada de aproximadamente 1.800 MW y da servicio a cerca de 500.000 clientes en el mercado ibérico de comercialización de energía.

Plenitude

Plenitude, empresa controlada por Eni, opera en más de 15 países de todo el mundo con un modelo de negocio que integra la generación de electricidad a partir de cerca de 6 GW de fuentes renovables y la venta de energía y soluciones energéticas en toda Europa. La compañía da servicio a 11 millones de clientes y gestiona una extensa red de 23.000 puntos de recarga públicos para vehículos eléctricos.