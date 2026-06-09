Con la entrada en operación del bloque sur de 200 MW, la planta alcanza su plena operatividad con una capacidad total instalada de 330 MW

La compañía cuenta actualmente con aproximadamente 1,8 GW de capacidad renovable instalada en España.

Plenitude ha iniciado la producción en el segundo bloque de 200 MW del proyecto fotovoltaico Renopool, ubicado en el municipio de Solana de los Barros, en Badajoz (Extremadura, España). Con este hito, Renopool, el mayor proyecto solar construido por la compañía en todo el mundo con una capacidad total instalada de 330 MW, se encuentra ya plenamente operativo.

El complejo, formado por una planta norte de 130 MW y una planta sur de 200 MW, ha sido diseñado bajo criterios de eficiencia, priorizando un uso optimizado del suelo mediante una distribución estratégica de las instalaciones. Renopool cuenta con aproximadamente 565.000 módulos bifaciales y se prevé que alcance una producción anual estimada de 670 GWh.

El proyecto se ha desarrollado con éxito dentro del plazo de dos años establecido por la compañía, generando un impacto positivo en términos de empleo sobre el tejido social y económico de Extremadura. La construcción comenzó en febrero de 2024 con el desarrollo de la planta norte, que entró en operación en junio de 2025. El proyecto queda ahora completado con la finalización y puesta en marcha de la planta sur.

Durante la fase de construcción se realizaron varios hallazgos arqueológicos, en su mayoría datados en el período Calcolítico. Plenitude catalogó y preservó estos descubrimientos, al tiempo que sentó las bases para futuras actividades de investigación. El seguimiento arqueológico llevado a cabo en la zona, en cumplimiento de los requisitos aplicables y en estrecha coordinación con las autoridades competentes, en particular la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz, permitió integrar estos hallazgos en el desarrollo del proyecto. Este enfoque garantizó una convivencia armoniosa entre la innovación tecnológica y la protección del patrimonio histórico de la zona.

Asimismo, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el proceso de autorización del proyecto, Plenitude ha impulsado iniciativas a largo plazo orientadas a la conservación de la biodiversidad y la protección del medio ambiente. Entre ellas destaca el acuerdo suscrito con la Fundación Funpasos y la Universidad de Extremadura, que permitirá desarrollar durante cinco años estudios científicos centrados en la presencia de fauna y la calidad del suelo dentro de las plantas solares.

Plenitude reafirma así su presencia y compromiso con el sector de las energías renovables en Extremadura, donde también desarrolla actividades de comercialización de energía.

“La puesta en marcha de Renopool, el mayor proyecto solar construido por Plenitude en todo el mundo, confirma nuestro compromiso presente y futuro con Extremadura. Estamos muy agradecidos por la colaboración y la respuesta positiva que hemos recibido de forma constante por parte de las instituciones implicadas, lo que ha hecho posible el éxito del proyecto y el cumplimiento eficiente de los plazos previstos”, afirmó Mariangiola Mollicone, directora de Renovables en Europa Occidental y directora general de Plenitude Renovables España.

En España, Plenitude cuenta con aproximadamente 1,8 GW de capacidad instalada procedente de fuentes renovables y opera actualmente proyectos eólicos y solares en Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Cataluña. La compañía está presente en el país con un modelo de negocio integrado que abarca la generación de energía renovable, la comercialización de energía y soluciones energéticas, así como la movilidad eléctrica.

Plenitude

Plenitude, compañía participada por Eni, opera en más de 15 países de todo el mundo con un modelo de negocio que integra la generación eléctrica a partir de cerca de 6 GW de capacidad renovable, así como la comercialización de energía y soluciones energéticas en Europa. La empresa presta servicio a 11 millones de clientes y gestiona una amplia red de 23.000 puntos públicos de recarga para vehículos eléctricos.