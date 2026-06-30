Plenitude refuerza su presencia en Castilla y León con el inicio de producción de la planta solar Villarino de 220 MW

La planta fotovoltaica, ubicada en el municipio salamantino de Villarino de los Aires, producirá de manera estimada más de 400 GWh al año

Plenitude anuncia el inicio de la producción de su planta fotovoltaica Villarino, situada en el municipio de Villarino de los Aires, en Salamanca (Castilla y León, España), con una potencia instalada de 220 MW. El inicio de operación tuvo lugar en presencia del CEO de Plenitude, Stefano Goberti, y de la directora general de Plenitude Renovables España, Mariangiola Mollicone.

El proyecto, que consiste en un único parque solar, que se extiende sobre unas 286 hectáreas, está compuesto por más de 365 000 módulos bifaciales. La compañía prevé que alcance una producción anual estimada superior a 400 GWh.

Las obras de construcción comenzaron en octubre de 2024 y se completaron dentro de los plazos previstos, a pesar de las difíciles condiciones geotécnicas y medioambientales encontradas en la obra, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad y calidad de la empresa. Las características naturales de la zona y del terreno rocoso exigieron soluciones técnicas específicas en la fase de ingeniería y una coordinación constante entre los equipos especializados durante la fase de construcción.

Para la construcción de Villarino, Plenitude ha contado con Sterling & Wilson, líder mundial en el sector de las plantas fotovoltaicas.

El proyecto ha contribuido al desarrollo de la economía local, también en lo que respecta al empleo, con la participación de las empresas de la zona. Asimismo, la empresa ha puesto en marcha, de conformidad con la normativa vigente, medidas como la conservación de cabañas rurales, la preservación de canales de agua naturales presentes en la zona de la instalación, así como la coordinación con los agricultores y ganaderos locales para garantizar la compatibilidad del proyecto con el uso del suelo, incluso mediante medidas como el control de la vegetación a través de los pastos locales.

«El inicio de la producción en Villarino marca un hito importante para el crecimiento de Plenitude en el sector de las energías renovables en España, país en el que seguiremos invirtiendo con una visión a largo plazo, también mediante la construcción de grandes baterías que den soporte a nuestras instalaciones solares y eólicas. También estamos presentes en sectores como retail o movilidad eléctrica, ya que creemos que la presencia en toda la cadena de valor es un factor clave para generar valor en un mercado energético que está evolucionando rápidamente. Este enfoque reforzará aún más la competitividad y la sostenibilidad económica de nuestro negocio, tanto en la Península Ibérica como en el resto de países en los que operamos», declaró Stefano Goberti, consejero delegado de Plenitude.

Con este hito, Plenitude alcanza los 338 MW de capacidad renovable en operación en Castilla y León, incluyendo las plantas solares de Grijotas I y II y el parque eólico de Numancia, además de Villarino, lo que confirma su compromiso con el sector energético de la región, donde también está presente en el mercado minorista.

Este crecimiento consolida a la región como un centro estratégico dentro de la cartera de energías renovables de la empresa en España. Plenitude sigue impulsando la transición energética tanto a nivel regional como nacional, en estrecha colaboración con las instituciones locales.

Plenitude cuenta en España con una capacidad instalada procedente de fuentes renovables de aproximadamente 1,8 GW, además de una cartera de desarrollo de unos 2 GW que incluye nuevas instalaciones renovables, proyectos de hibridación con sistemas de almacenamiento y proyectos de repotenciación. La empresa también está presente en España en el sector de la venta de energía y soluciones energéticas a unos 500.000 clientes, y opera en el ámbito de la movilidad eléctrica.

Sobre Plenitude

Plenitude, compañía participada por Eni, opera en más de 15 países de todo el mundo con un modelo de negocio que integra la generación eléctrica a partir de cerca de 6 GW de capacidad renovable, así como la comercialización de energía y soluciones energéticas en Europa. La empresa presta servicio a 11 millones de clientes y gestiona una amplia red de 23.000 puntos públicos de recarga para vehículos eléctricos.