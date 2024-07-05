Plenitude ofrece dos años de coste de energía gratis a hogares y pymes que instalen placas solares

La energética lanza Plenitude Solar Free para avanzar en su propuesta de autoconsumo





La oferta, que está abierta a una potencia de hasta 10 kW y sin necesidad de instalar baterías, otorgará un descuento del 100% del coste de la energía

Plenitude, sociedad controlada por Eni, lanza en España la nueva oferta “Plenitude Solar Free” que ofrece dos años del coste* de la energía gratuita, para aquellos consumidores que instalen placas fotovoltaicas en sus tejados para su autoconsumo. La promoción alcanza a clientes domésticos y a pymes, en ambos casos con una potencia contratada de hasta 10 kW y con tarifas de 2.0 TD*. Además, aunque los clientes tengan también la oportunidad de adquirir sistemas de almacenamiento a través de Plenitude junto con los paneles solares, la instalación de baterías no es un requisito para contratar la oferta “Plenitude Solar Free”.

De esta forma Plenitude Solar Free permitirá a una vivienda unifamiliar media disfrutar de un ahorro mayor en su factura energética durante un periodo de dos años, a lo que se le suma el ahorro que supone contar con una instalación de autoconsumo.

Además, la instalación de plantas fotovoltaicas residenciales actualmente puede contar con deducciones fiscales que alcanzan hasta el 60% del coste de la instalación a través del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Por ello, Plenitude, sin costes extras, tramita para sus clientes los certificados energéticos necesarios (antes y después de la instalación fotovoltaica) para la realización de la solicitud de la deducción del IRPF.

Plenitude Solar Free forma parte de la estrategia de Plenitude de avanzar en su presencia en el mercado español, donde ya cuenta con más de 350.000 clientes entre hogares y pymes, además de plantas eólicas y solares con una potencia de más de 430 (MW) ya en operación y más de 1.000MW de proyectos en construcción. Con esta iniciativa, el objetivo de la compañía es proporcionar energía renovable a particulares y pymes a un coste competitivo para seguir avanzando con la transición energética.

*El coste de la energía es uno de los conceptos que se integran dentro de tu factura eléctrica. La promoción no aplica a peajes, cargos y aquellos términos regulados que puedan existir .

Acerca de Plenitude

Plenitude, sociedad controlada por Eni, integra la producción de energía renovable, la venta de energía, servicios energéticos y una amplia red de puntos de carga para vehículos eléctricos. En España, Plenitude opera con aproximadamente 430 MW de instalaciones eólicas y fotovoltaicas en funcionamiento, más de 1000 MW en construcción. Además, la Compañía también está creciendo en el mercado minorista del país, con más de 350,000 clientes, y recientemente ha comenzado a expandir su red de puntos de recarga para vehículos eléctricos en la península ibérica. Plenitude tiene como objetivo tener un impacto positivo en las personas, comunidades y el medio ambiente, un objetivo que forma parte del compromiso más amplio de Eni para crear valor a través de la transición energética. Operando en 15 países de todo el mundo y gracias a un modelo de negocio integrado y diversificado, Plenitude pretende alcanzar emisiones netas de CO2 de alcance 1, 2 y 3 igual a cero para 2040.

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