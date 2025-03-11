Plenitude refuerza su presencia en Cantabria con su primera flagship store

La compañía ha inaugurado su primera flagship store en la ciudad de Santander, Cantabria, como parte de su estrategia omnicanal, ofreciendo al público un espacio enfocado en la experiencia del usuario y la innovación.

La empresa también sigue impulsando su crecimiento en el mercado ibérico, donde ya cuenta con más de 400.000 clientes y planea llegar a medio millón para 2025.

Plenitude refuerza aún más su presencia en Cantabria con la apertura de su primera flagship store en Santander, como parte de su estrategia omnicanal. Esta nueva apertura es una demostración del compromiso de Plenitude con la región y su foco en impulsar su negocio retail en Iberia; así mismo pone de manifiesto el enfoque clientecéntrico de la compañía, que ahora ofrece un espacio donde todos pueden vivir una experiencia personalizada.

Con este espacio, Plenitude Experience Store, la compañía busca ofrecer una nueva experiencia y una atención más cercana en un mundo hiperconectado, posicionándose así como el mejor aliado para sus clientes. Este nuevo espacio no es una simple tienda, ya que proporciona, por un lado, atención personalizada gracias a sus “energy specialists”, y, por otro lado, un área comercial con maquetas interactivas, pantallas táctiles y áreas dinámicas para explorar el mundo de la energía y los valores y servicios de Plenitude.

Este espacio también pretende convertirse en un punto de encuentro para la comunidad cántabra, con actividades para todos los públicos, desde talleres infantiles hasta exposiciones de arte. Además, busca que los clientes puedan conocer el futuro del sector energético sobre temas como la comercialización de energía, la movilidad eléctrica y las fuentes renovables; mientras que a su vez cuida del patrimonio cultural de Santander al estar ubicado en las emblemáticas instalaciones que anteriormente albergaban la joyería Presmanes.

“La apertura de nuestra primera tienda insignia en Iberia es otra señal de la presencia de Plenitude en este mercado. Además, abrir este espacio en Santander refleja nuestras raíces en esta región donde promovemos la atracción de talento gracias a que tenemos nuestras oficinas principales aquí. Por otro lado, esta tienda demuestra cómo seguimos enfocados en la innovación y digitalización, y sobre todo en estar cerca de nuestros clientes”, Antonio Colino, Director General de Plenitude Iberia.

Crecimiento en Cantabria e Iberia

Con la apertura de la primera flagship store en Santander, Plenitude impulsa su liderazgo en el territorio de Cantabria, donde ya ha demostrado un fuerte compromiso con la comunidad, siendo el principal patrocinador del Real Racing Club e importantes festivales de la Semana Grande de Santander, como Magdalena en Vivo.

En Iberia, Plenitude cuenta actualmente con más de 400.000 clientes y espera alcanzar medio millón de clientes para finales de año y más de 850.000 para 2028.

Sobre Plenitude



Plenitude, una empresa controlada por Eni, está presente en más de 15 países en todo el mundo con un modelo de negocio que integra la producción de electricidad a partir de fuentes renovables, con más de 4 GW de capacidad instalada, la venta de energía y soluciones energéticas a 10 millones de clientes europeos, y una extensa red de 21.000 puntos de carga para vehículos eléctricos. Para 2028, globalmente la compañía tiene como objetivo alcanzar más de 11 millones de clientes y 10 GW de capacidad renovable instalada.