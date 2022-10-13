Plenitude lanza ‘One to Zero Challenge’

Plenitude, una Società Benefit totalmente controlada por Eni que abarca la producción de energía renovable, la venta de energía y una amplia red de puntos de recarga de vehículos eléctricos, ha lanzado hoy el ‘One to Zero Challenge’. Este Call4Innovation a la innovación tiene como objetivo identificar soluciones innovadoras para impulsar la integración y las sinergias de los negocios de Plenitude, contribuyendo al mismo tiempo a reducir las emisiones de alcance 3.

El reto One to Zero va dirigido a start-ups globales, PYMES innovadoras, empresas y spinoffs universitarios con soluciones ya comerciales.

El CEO de Plenitude, Stefano Goberti, afirma que “con One to Zero Challenge invitamos a los ecosistemas de innovación internacionales a unirse a nuestro esfuerzo para ayudar a los clientes a reducir sus emisiones de CO2 y aprovechar las sinergías del modelo de negocio integrado de Plenitude. Juntos queremos encontrar soluciones innovadoras que apoyen nuestro camino hacia el crecimiento”.

Las solicitudes se recogerán a finales de noviembre y a continuación se realizará una selección. Se invitará a las 10 empresas preseleccionadas a presentar su solución ante el comité de evaluación final a principios de 2023. Las que se consideren más valiosas tendrán acceso a los conocimientos, activos y experiencia de Eni para explorar posibles colaboraciones. Además, las empresas emergentes tendrán la oportunidad de presentar sus soluciones en el Día de la Selección de ZERO, el Acelerador de Tecnologías Limpias de la Red Nacional de Aceleradores de la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), lanzado por CDP Venture Capital Sgr – Fondo Nacional de Innovación, Eni, LVenture Group y ELIS.

Plenitude suministra energía a unos 10 millones de clientes europeos en el mercado minorista. El objetivo de la empresa es alcanzar más de 2 GW de capacidad instalada a partir de fuentes renovables para finales de 2022, y llegar a más de 6 GW en 2025 y más de 15 GW en 2030″. Desde julio de 2021, es una Società Benefit, que combina sus objetivos de tener un impacto positivo en las personas, las comunidades y el medio ambiente en sus estatutos, y forma parte del compromiso más amplio de Eni de crear valor a través de la transición energética.