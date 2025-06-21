Plenitude renueva su compromiso con los festivales Magdalena en Vivo y Remember Campa en Cantabria

Otro año más, la compañía participa como Energy Partner y suministrará electricidad certificada con garantías de origen renovable en los eventos musicales Magdalena en Vivo y Remember Campa, que tendrán lugar entre el 22 y el 26 de julio

Plenitude también es colaborador de los festivales Música en Grande (Torrelavega), Vive la Feria (Torrelavega), y La Plaza (Santander)

Plenitude reafirma un año más su compromiso con la cultura en Cantabria como Energy Partner de los festivales Magdalena en Vivo y Remember Campa, de la mano de Mouro Producciones. Para ambos eventos musicales, que se celebrarán en Santander del 22 al 26 de julio y en el marco de la Semana Grande, Plenitude suministrará electricidad certificada con garantías de origen renovables.

Por cuarto año consecutivo, la compañía energética reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética en los festivales de Cantabria. Este año, suministrará electricidad a las instalaciones del recinto de La Campa, en concreto, las oficinas, camerinos, baños, zonas de hostelería y áreas VIP. Además, Plenitude habilitará una zona de descanso equipada con paneles solares para la recarga de teléfonos móviles y ofrecerá asesoramiento técnico al equipo organizador con el objetivo de optimizar el consumo energético durante el evento.

Como novedad este año, la primera flagship de la compañía, ubicada en la calle Calvo Sotelo 14 de Santander, se transforma durante el mes de julio en punto oficial de venta de entradas para todos los festivales organizados por Mouro Producciones en Cantabria durante el mes de julio.

El festival Magdalena en Vivo tendrá lugar del 23 al 26 de julio y contará con la participación de artistas como Sebastián Yatra, Nil Moliner, Manuel Carrasco, Miguel Bosé y Edurne. Por su parte, en el Remember Campa, que se celebrará el 22 de julio, actuarán Ramoncín, El Norte, El Pulpo DJ y el tributo a Queen Remember Queen.

El compromiso de Plenitude se extiende también a otros festivales de referencia en la región. La compañía fue colaborador de Música en Grande (19-21 de junio, Torrelavega), donde actuaron artistas como Melendi, Emilia y Ruslana, y lo será también en Vive la Feria (8-10 de agosto, Torrelavega) y La Plaza (11-14 de septiembre, Santander), eventos que contarán Juan Magán, Cali & El Dandee, Coque Malla y Ana Belén, entre otros.

Con estas iniciativas, Plenitude reafirma su compromiso con Cantabria y su comunidad. En marzo, la compañía abrió su primera flagship store en Santander como parte de su estrategia omnicanal. A ello se suma su papel como patrocinador principal del Real Racing Club, fortaleciendo así su vínculo con la vida social y deportiva cántabra.

Plenitude está presente en el mercado de comercialización de energía con 450.000 clientes en Iberia y opera en el sector renovable con aproximadamente 1.300 MW de capacidad instalada. La empresa también ha entrado recientemente en el mercado de la movilidad eléctrica en el país, ampliando aún más su oferta de energía integrada.

Sobre Plenitude

Plenitude, una empresa controlada por Eni, está presente en más de 15 países en todo el mundo con un modelo de negocio que integra la producción de electricidad a partir de fuentes renovables, la venta de energía y soluciones energéticas a más de 10 millones de clientes europeos, y una extensa red de 21.500 puntos de carga para vehículos eléctricos. Para 2028, globalmente la compañía tiene como objetivo alcanzar más de 11 millones de clientes y 10 GW de capacidad renovable instalada.