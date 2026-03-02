Anticorrupción

Plenitude se adhiere a la política de Zero Tolerance de Eni, que prohíbe sin excepción alguna cualquier forma de violencia y acoso en el trabajo. La política, basada en 10 principios generales e imprescindibles, tiene como objetivo difundir una cultura empresarial fundamentada en el respeto, la profesionalidad y la no discriminación. La cultura de Zero Tolerance es promovida por la Dirección, que garantiza la disponibilidad de canales específicos de denuncia y la gestión oportuna de los casos reportados.