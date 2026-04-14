Dark Mode Ads: el futuro de la comunicación urbana según Plenitude
Un proyecto que busca unir tecnología y reducir el consumo para impulsar un nuevo enfoque en la publicidad.
Como Sociedad Benefit, nos comprometemos a promover iniciativas que combinen innovación y una mayor conciencia en el uso de la energía, también en la concepción de los mensajes en los espacios urbanos.
La comunicación publicitaria es un lenguaje que sigue recorriendo las ciudades y acompañando a las personas; sin embargo, hoy está llamada a evolucionar. De ahí nace Dark Mode Ads, el nuevo proyecto de Plenitude en colaboración con la agencia creativa LePub, cuyo objetivo es reducir el consumo energético de los anuncios en pantallas LED en comparación con las creatividades tradicionales.
Una iniciativa iluminadora
El proyecto parte de los escaparates y de las pantallas LED presentes en nuestras tiendas en Italia y en los espacios exteriores de Digital Out of Home (DOOH)1 en Italia, España y Francia, que desde hoy convertirán todas sus creatividades en dark mode (modo oscuro), manteniendo la legibilidad y la fuerza comunicativa, pero reduciendo su consumo energético en comparación con los anuncios anteriores.
Así lo confirma el estudio realizado en Italia por Certimac2, instituto de investigación independiente encargado por Plenitude, que ha evidenciado cómo los tonos más oscuros requieren menos energía, ya que cada píxel necesita una menor intensidad para reproducirse en pantallas LED. Con las imágenes en dark mode es posible obtener un ahorro de hasta el 74%3 en comparación con el consumo energético asociado a la proyección de las versiones tradicionales de las mismas imágenes.
La primera instalación en dark mode se realizó en la Plaza Callao de Madrid, uno de los principales símbolos europeos de la comunicación digital, y, de forma simultánea, en Castel Sant’Angelo-Lungotevere Prati en Roma y en La Défense en París, ciudades icónicas en las que estamos presentes con nuestras actividades comerciales.
Así se abre el camino hacia un cambio más amplio: en un mundo donde el mensaje adecuado puede marcar la diferencia, queremos invitar a empresas, marcas y operadores del sector a participar. ¿Cómo? Sumándose a la iniciativa a través de DarkModeAds.com, una plataforma tecnológica desarrollada por LePub y abierta a todos.
Dark Mode Ads: una nueva perspectiva para la comunicación urbana
Para quienes comunican y para quienes viven la ciudad: accede a la plataforma y conoce el modo dark.
1. Publicidad exterior digital que utiliza pantallas LED, tótems y pantallas gigantes en espacios públicos de alto tránsito (calles, estaciones, centros comerciales) para ofrecer contenidos dinámicos, vídeos e interactivos, actualizables en tiempo real.
2. https://corporate.eniplenitude.com/content/dam/plenitude-corporate/documents/eng/chi-siamo/partnership-ed-eventi/dark-mode-ads/Dark_Mode_Ads_Reporting_Measurement_Campaign_Energy_Savings_Verification_ENG.pdf
3. El ahorro energético asociado al uso del modo oscuro se ha calculado a partir de pruebas realizadas por Certimac en marzo de 2026, siguiendo el protocolo International Performance Measurement and Verification Protocol. Las evaluaciones se llevaron a cabo sobre 15 imágenes con diferentes combinaciones de color, procedentes de campañas publicitarias de Plenitude. El ahorro se determinó comparando el consumo energético necesario para reproducir ese mismo conjunto de imágenes en pantallas LED (tecnología SMD) antes y después de aplicar “Dark Mode Ads”.