Una iniciativa iluminadora

El proyecto parte de los escaparates y de las pantallas LED presentes en nuestras tiendas en Italia y en los espacios exteriores de Digital Out of Home (DOOH)1 en Italia, España y Francia, que desde hoy convertirán todas sus creatividades en dark mode (modo oscuro), manteniendo la legibilidad y la fuerza comunicativa, pero reduciendo su consumo energético en comparación con los anuncios anteriores.

Así lo confirma el estudio realizado en Italia por Certimac2, instituto de investigación independiente encargado por Plenitude, que ha evidenciado cómo los tonos más oscuros requieren menos energía, ya que cada píxel necesita una menor intensidad para reproducirse en pantallas LED. Con las imágenes en dark mode es posible obtener un ahorro de hasta el 74%3 en comparación con el consumo energético asociado a la proyección de las versiones tradicionales de las mismas imágenes.

La primera instalación en dark mode se realizó en la Plaza Callao de Madrid, uno de los principales símbolos europeos de la comunicación digital, y, de forma simultánea, en Castel Sant’Angelo-Lungotevere Prati en Roma y en La Défense en París, ciudades icónicas en las que estamos presentes con nuestras actividades comerciales.

Así se abre el camino hacia un cambio más amplio: en un mundo donde el mensaje adecuado puede marcar la diferencia, queremos invitar a empresas, marcas y operadores del sector a participar. ¿Cómo? Sumándose a la iniciativa a través de DarkModeAds.com, una plataforma tecnológica desarrollada por LePub y abierta a todos.