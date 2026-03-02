Pedaleando por cuarto año consecutivo como Socio Energético Oficial y Patrocinador Principal de La Vuelta 25. Un compromiso que nos llevó a recorrer más de 3.000 kilómetros junto a los campeones de la carrera, apoyando una de las competiciones internacionales de ciclismo más fascinantes.

Desde la salida en Turín hasta la meta final en Madrid, estuvimos presentes en cada etapa, ofreciendo durante todo el evento la posibilidad de recargar los vehículos eléctricos utilizados por los organizadores para acompañar al grupo de ciclistas y sus respectivos equipos a lo largo del recorrido.

Ahora, en su 90.ª edición, este año también trae una novedad histórica: por primera vez, la carrera comenzó en Italia, atravesando también Francia y España, para un total de 3.151 kilómetros divididos en 21 etapas. En particular, la competición comenzó el 23 de agosto en la ciudad de Turín y finalizó el 14 de septiembre en Madrid, tras pasar por varios puntos del norte de España.

Pero eso no es todo. También hemos decidido renovar nuestro patrocinio del maillot blanco, un reconocimiento dedicado al mejor ciclista sub-26 clasificado en cada etapa. Introducido por primera vez en La Vuelta en 2019, el Maillot Blanco ha sido llevado por algunos de los mayores talentos del ciclismo, como el danés Mattias Skjelmose en 2024 y el español Juan Ayuso en 2023. Este maillot representa un nuevo capítulo en la carrera de los jóvenes ciclistas y refleja, al mismo tiempo, el enfoque de Plenitude en las nuevas generaciones. A través de esta colaboración, contribuimos aún más, mediante el deporte, a difundir valores con los que nos identificamos, como compromiso, dedicación, perseverancia y pasión —una fuente de inspiración.

Y, como en ediciones anteriores, no estuvimos solos en el camino. A nuestro lado, una vez más, estará Óscar Freire, leyenda del ciclismo y siete veces ganador de etapa de La Vuelta. Será nuestro embajador oficial, llevando a cada etapa el mensaje de una energía más accesible y compartida.