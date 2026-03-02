Plenitude en el Primavera Sound Festival 2025 como Energy Partner.

En Barcelona, subimos al escenario de la gran música por cuarto año consecutivo para apoyar el festival más famoso de Europa en su camino hacia una mayor sostenibilidad.

La música es una vez más el motor del cambio: para la edición 2025, Plenitude fue Energy Partner del Primavera Sound 2025.
Para continuar con el compromiso – iniciado en 2022 – de hacer más eficiente el histórico festival de Barcelona. Del 4 al 8 de junio en el Parc del Fòrum se presentaron artistas internacionales como Charli XCX, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Central CEE, Jamie XX y Beach House, entre otros.

Este año, en una edición récord con una audiencia de 293.000 asistentes, instalamos baterías de alta eficiencia que contribuyeron a alimentar hasta 7 escenarios del festival, incluido el escenario « Plenitude by Nitsa » gestionado por NitsaClub, el club musical más antiguo y pilar de la escena electrónica de Barcelona. El escenario estuvo rodeado por una instalación visual inmersiva, cuyas pantallas proyectaban imágenes en vivo del público y datos en tiempo real sobre la contribución de Plenitude para mejorar la eficiencia energética del festival.

Además, Plenitude puso a disposición del personal 8 coches de golf 100 % eléctricos para la movilidad dentro del Parc del Fòrum, y uno de los escenarios fue alimentado con energía certificada con Garantías de Origen, producida y vertida a la red desde fuentes renovables.