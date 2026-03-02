Este año, en una edición récord con una audiencia de 293.000 asistentes, instalamos baterías de alta eficiencia que contribuyeron a alimentar hasta 7 escenarios del festival, incluido el escenario « Plenitude by Nitsa » gestionado por NitsaClub, el club musical más antiguo y pilar de la escena electrónica de Barcelona. El escenario estuvo rodeado por una instalación visual inmersiva, cuyas pantallas proyectaban imágenes en vivo del público y datos en tiempo real sobre la contribución de Plenitude para mejorar la eficiencia energética del festival.

Además, Plenitude puso a disposición del personal 8 coches de golf 100 % eléctricos para la movilidad dentro del Parc del Fòrum, y uno de los escenarios fue alimentado con energía certificada con Garantías de Origen, producida y vertida a la red desde fuentes renovables.