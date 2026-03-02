Plenitude ha sido Energy Partner de Primavera Sound 2026

Por quinto año consecutivo, hemos contribuido a alimentar el ritmo de uno de los festivales de música más importantes de Europa.

La música resonó en uno de los festivales musicales más importantes de Europa, que se celebró del 3 al 7 de junio de 2026 en el Parc del Fòrum de Barcelona, con actuaciones de artistas internacionales como Massive Attack, The Cure, Gorillaz, Doja Cat, Bad Gyal, Skrillex, Peggy Gou, Carl Cox y muchos más. El centro de nuestra presencia fue el Plenitude Stage, uno de los escenarios oficiales del festival, alrededor del cual tomó forma la instalación de 48 paneles fotovoltaicos conectados a una batería de almacenamiento. Durante el día, los paneles captaron la luz del sol, mientras que, tras la puesta de sol, la energía recogida contribuyó a alimentar el escenario durante la música de la noche.

La estructura fotovoltaica se convirtió también en una instalación luminosa en la que los paneles contribuyeron a crear una experiencia visual inmersiva para el público del Plenitude Stage. Gracias a un sistema de iluminación integrada, se transformaron en un elemento artístico diseñado para involucrar al público en un espectáculo de luces y colores que sitúa la energía en el centro del show.

Para completar este enfoque, contribuimos a cubrir las necesidades energéticas1 del festival mediante el suministro de electricidad certificada a través de Garantías de Origen europeas como producida e inyectada en la red por instalaciones alimentadas por fuentes renovables.

Un festival para vivir también en las redes sociales

Primavera Sound 2026 fue también la ocasión para hacer vivir Barcelona en nuestros canales sociales a través de la mirada de creadores y talents procedentes de Italia, España y Francia. Un relato que va más allá del festival y se transforma en una auténtica guía de la ciudad: lugares icónicos, locales históricos, tiendas vintage donde encontrar prendas de segunda mano, restaurantes y espacios donde degustar platos típicos catalanes. Energía urbana, música y Plenitude se entrelazaron en contenidos pensados para acompañar a la comunidad en el descubrimiento del alma más contemporánea de la ciudad. El proyecto nació con el objetivo de implicar activamente a la comunidad online, acompañándola en el descubrimiento de la energía del Festival y de la ciudad que lo acoge. El relato continuó después en el Parc del Fòrum, corazón de Primavera Sound, donde los creadores siguieron de cerca nuestras iniciativas y la experiencia del Plenitude Stage, compartiendo momentos, atmósferas y contenidos en directo pensados para captar y transmitir la energía del público, también a quienes no pudieron vivirla en primera persona.

Para reforzar aún más la implicación de la comunidad, en España se activó un social contest² dedicado a los seguidores de la página de Instagram “Plenitude España”, que ofreció al público residente en España la posibilidad de ganar algunas entradas para participar en Primavera Sound Barcelona y asistir a las actuaciones en directo de sus artistas favoritos.

Mira el video

Música, energía, transformación. Una colaboración en continua evolución

La colaboración entre Plenitude y Primavera Sound Barcelona comenzó en 2022, cuando Plenitude contribuyó a la creación de un escenario alimentado mediante baterías cargadas con energía producida a partir de fuentes renovables. En 2023, el proyecto se amplió a otras ciudades participantes en el evento, concretamente Madrid y Oporto. En 2024, se implementaron soluciones adicionales destinadas a contribuir a la mejora del rendimiento energético del festival y a la reducción de parte de las emisiones asociadas a sus actividades. En 2025, el sistema se integró con soluciones de almacenamiento para contribuir al suministro de energía de otros escenarios y zonas específicas.

Con la edición de 2026, la colaboración confirmó y reforzó un modelo que une entretenimiento, tecnología y transición energética, transformando el lenguaje de la música en un relato concreto de innovación y convirtiendo el festival en un ejemplo internacional de integración entre energía y música.

1 El desempeño energético del evento se calculó en términos de reducción de emisiones. La reducción de emisiones se calculó comparando los datos energéticos de la edición de 2024 con los del evento de 2017, sobre la base del consumo real de diésel y de la energía tomada de la red eléctrica. Se aplicaron factores de conversión de los valores de emisiones, coherentes con los años de referencia y procedentes de fuentes institucionales (REE). El cálculo también tuvo en cuenta posibles cambios estructurales introducidos en el festival a lo largo del tiempo.

2 https://eniplenitude.es/content/dam/plenitude-es/documents/es/bases-legales-promociones/bases-legales-primavera-sound-2026.pdf