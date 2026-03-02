La estructura fotovoltaica se convirtió también en una instalación luminosa en la que los paneles contribuyeron a crear una experiencia visual inmersiva para el público del Plenitude Stage. Gracias a un sistema de iluminación integrada, se transformaron en un elemento artístico diseñado para involucrar al público en un espectáculo de luces y colores que sitúa la energía en el centro del show.
Para completar este enfoque, contribuimos a cubrir las necesidades energéticas1 del festival mediante el suministro de electricidad certificada a través de Garantías de Origen europeas como producida e inyectada en la red por instalaciones alimentadas por fuentes renovables.