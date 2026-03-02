Un festival para vivir también en las redes sociales

Primavera Sound 2026 fue también la ocasión para hacer vivir Barcelona en nuestros canales sociales a través de la mirada de creadores y talents procedentes de Italia, España y Francia. Un relato que va más allá del festival y se transforma en una auténtica guía de la ciudad: lugares icónicos, locales históricos, tiendas vintage donde encontrar prendas de segunda mano, restaurantes y espacios donde degustar platos típicos catalanes. Energía urbana, música y Plenitude se entrelazaron en contenidos pensados para acompañar a la comunidad en el descubrimiento del alma más contemporánea de la ciudad. El proyecto nació con el objetivo de implicar activamente a la comunidad online, acompañándola en el descubrimiento de la energía del Festival y de la ciudad que lo acoge. El relato continuó después en el Parc del Fòrum, corazón de Primavera Sound, donde los creadores siguieron de cerca nuestras iniciativas y la experiencia del Plenitude Stage, compartiendo momentos, atmósferas y contenidos en directo pensados para captar y transmitir la energía del público, también a quienes no pudieron vivirla en primera persona.

Para reforzar aún más la implicación de la comunidad, en España se activó un social contest² dedicado a los seguidores de la página de Instagram “Plenitude España”, que ofreció al público residente en España la posibilidad de ganar algunas entradas para participar en Primavera Sound Barcelona y asistir a las actuaciones en directo de sus artistas favoritos.