Muchas voces, un nuevo proyecto centrado en el futuro

El objetivo es fomentar la innovación sostenible y aumentar la conciencia global sobre estos temas. Estos son algunos de los propósitos del ZustainabilitY Board, que busca promover la creación de nuevos proyectos en este ámbito. También pretende difundir la cultura de la sostenibilidad dentro de la empresa mediante la escucha activa de los jóvenes involucrados, impulsando su participación en el proceso de innovación y poniendo en valor su creatividad y competencias en beneficio de todos los empleados de Plenitude.

La edición 2025 del Board está formada por 11 miembros de 5 países, entre ellos Francia, Grecia, Italia, España y Kazajistán. El ZY Board nació en 2024 tras la convocatoria de innovación “Together for the Future”, durante la cual el equipo liderado por Sara Jeribi, Project Manager de Sales Planning en Plenitude Francia, propuso la creación de un grupo de trabajo interno y transnacional formado por representantes de las generaciones Z y Y, de ahí el nombre ZustainabilitY Board.