Junta de Sostenibilidad
Junto con las Generaciones Z e Y de Plenitude para contribuir a la innovación sostenible.
Muchas voces, un nuevo proyecto centrado en el futuro
El objetivo es fomentar la innovación sostenible y aumentar la conciencia global sobre estos temas. Estos son algunos de los propósitos del ZustainabilitY Board, que busca promover la creación de nuevos proyectos en este ámbito. También pretende difundir la cultura de la sostenibilidad dentro de la empresa mediante la escucha activa de los jóvenes involucrados, impulsando su participación en el proceso de innovación y poniendo en valor su creatividad y competencias en beneficio de todos los empleados de Plenitude.
La edición 2025 del Board está formada por 11 miembros de 5 países, entre ellos Francia, Grecia, Italia, España y Kazajistán. El ZY Board nació en 2024 tras la convocatoria de innovación “Together for the Future”, durante la cual el equipo liderado por Sara Jeribi, Project Manager de Sales Planning en Plenitude Francia, propuso la creación de un grupo de trabajo interno y transnacional formado por representantes de las generaciones Z y Y, de ahí el nombre ZustainabilitY Board.
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“El Consejo de ZustainabilitY me ha abierto las puertas a una red global, conectándome con diferentes personas y culturas, enriqueciendo mi pensamiento y fortaleciendo mi capacidad de trabajar juntos por un futuro más sostenible e inclusivo”.
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Sara Jeribi - La creadora del proyecto
La iniciativa en detalle
El Consejo, coordinado por la unidad de Sostenibilidad y D&I, es responsable de llevar a cabo diversas actividades durante su mandato anual.
Estas incluyen el desarrollo de proyectos relacionados con la sostenibilidad para ser presentados al Comité de Sostenibilidad de Plenitude, liderado por el CEO. El Consejo también se compromete a producir breves contenidos mensuales, las "píldoras de sostenibilidad", para compartirlos dentro de la empresa.