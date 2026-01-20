L'avenir trouve une maison grâce à notre collaboration avec la Fondation CESVI
Maisons du Sourire: bien plus qu'un simple lieu
Les Maisons du Sourire sont des espaces d'expression et d'interaction sociale, capables d'écouter et de répondre aux besoins et aux ressources des enfants, des adolescents et des jeunes femmes marginalisés et défavorisés. Leur objectif est de prévenir et de combattre la pauvreté éducative et l'isolement social en offrant des espaces de rassemblement et des garderies sécurisées. Ces structures offrent des services, une assistance et des programmes de protection pour permettre aux bénéficiaires de façonner leur avenir.
Grâce au soutien de Plenitude , les Maisons du Sourire de Naples, Bari, Syracuse et Milan ont proposé à 2 210 personnes, dont 1 580 mineurs, des activités de formation, de loisirs et de soutien psychologique, telles que :
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Des cours pour développer les compétences informatiques, linguistiques, artistiques et sportives.
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Soutien scolaire et éducatif
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Des parcours d'orientation et opportunités de formation professionnelle.
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Des itinéraires culturels (sites d'intérêt historique et culturel, musées, parcs à thème) et des itinéraires environnementaux (circuits/excursions nature).
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Des interventions de soutien à la parentalité.
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Des ateliers de psychomotricité.
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Des espaces d'écoute sécuritaires et groupes de discussion pour les familles.
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Des parcours de soutien psychologique.
Notre projet avec CESVI en détail
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La Maison du Sourire à Naples
Bénéficiaires du projet : 327 personnes, dont 125 mineurs.
Dans le quartier de San Pietro a Patierno , situé en périphérie de Naples, plus de 37 % des familles sont confrontées à la pauvreté, tant sur le plan économique qu’éducatif . Des activités sportives, récréatives, artistiques et culturelles, ainsi qu'un soutien psychologique, des conseils et des programmes visant à renforcer l'estime de soi et à soutenir la parentalité, ont été mis en place.
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La Maison du Sourire à Bari
Bénéficiaires du projet : 691 personnes, dont 511 mineurs.
Le quartier San Paolo/Stanic est la plus grande banlieue de Bari. Les mineurs y rencontrent des difficultés relationnelles et de mauvais résultats scolaires, ce qui conduit souvent à un décrochage scolaire précoce. La Casa del Sorriso propose des activités sportives, des ateliers de psychomotricité et des activités artistiques, des espaces d'écoute sécuritaires et des groupes de conversation pour les familles.
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La Maison du Sourire à Syracuse
Bénéficiaires du projet : 116 personnes, dont 73 mineurs.
Zecchino est un quartier périphérique marqué par la fragilité économique et socioculturelle, la délinquance juvénile et le décrochage scolaire, ainsi que par le manque d'espaces éducatifs et communautaires. La Maison du Sourire favorise les échanges et les interactions sociales qui favorisent l'autonomisation des mineurs et des familles et favorisent l'intégration sociale.
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La Maison du Sourire à Milan
Bénéficiaires du projet : 19 mineurs.
Les deux résidences mixtes, situées dans les quartiers de Bonola et Villapizzone à Milan, accueillent des mineurs à la demande des services sociaux locaux. Le Case del Sorriso, grâce à un centre clinique spécialisé dans les traumatismes et les problèmes familiaux, offre un accompagnement hautement personnalisé aux enfants et aux jeunes.
La Maison Retrouvée: ensemble aujourd'hui pour reconstruire demain
À Faenza, dans la province de Ravenne, de nombreux bâtiments ont été endommagés lors des inondations de mai 2023. Parmi eux se trouve la communauté « La Casa Ritrovata », soutenue par le CESVI, qui accueille des mineurs séparés de leur famille et des mineurs étrangers non accompagnés âgés de 8 à 18 ans. C'est un lieu de rencontre crucial pour les jeunes en situation de vulnérabilité sociale.
Grâce au soutien de Plenitude , le centre a été à nouveau accessible et adapté aux activités d'accueil, offrant aux bénéficiaires un soutien psychologique et une aide pour le traitement du syndrome de stress post-traumatique (SSPT). Le programme d'activités, telles que des sorties scolaires, des expériences de bénévolat et des colonies de vacances, a également été élargi afin de permettre aux mineurs de passer le plus de temps possible en dehors de la communauté.