Les Maisons du Sourire sont des espaces d'expression et d'interaction sociale, capables d'écouter et de répondre aux besoins et aux ressources des enfants, des adolescents et des jeunes femmes marginalisés et défavorisés. Leur objectif est de prévenir et de combattre la pauvreté éducative et l'isolement social en offrant des espaces de rassemblement et des garderies sécurisées. Ces structures offrent des services, une assistance et des programmes de protection pour permettre aux bénéficiaires de façonner leur avenir.

Grâce au soutien de Plenitude , les Maisons du Sourire de Naples, Bari, Syracuse et Milan ont proposé à 2 210 personnes, dont 1 580 mineurs, des activités de formation, de loisirs et de soutien psychologique, telles que :